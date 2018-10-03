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ŞIRNAK

Devletimize daha çok bağlanıyoruz

Şırnak'ta geçen hafta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa'nın şehit düştüğü Silopi ilçesinin Çalışkan beldesinde, "teröre lanet" yürüyüşü yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şırnak’ta PKK’nın saldırısı sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa’nın şehit düştüğü yerde “teröre lanet” yürüyüşü yapıldı.
Şırnak’ta PKK’nın saldırısı sonucu güvenlik korucuları Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa’nın şehit düştüğü yerde “teröre lanet” yürüyüşü yapıldı.

Şehit korucu Süleyman Tosun'un Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde toplanan 7'den 70'e her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile "kahrolsun PKK" sloganları attı. Vatandaşlar, Fatih Mahallesi'nden Çalışkan Camisi'ne kadar Türk bayrakları ile "Hain PKK hesap verecek" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde yürüdü.

MÜCADELEMİZDEN YILDIRAMAYACAKLAR

Vatandaşlar adına açıklama yapan şehit Tosun'un kardeşi Mehmet Emin Tosun, "Süleyman Tosun ve Halil Yerboğa ilk şehitlerimiz değil, sonuncu olmayacağını bilsek dahi bu ihtimal, bizi asla mücadelemizden yıldırmayacaktır" dedi.

BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ

Şehit Tosun'un kızı Halime Tosun, "PKK zannetmesin ki onlar bizi öldürünce biz biteceğiz. Devletimize daha çok bağlanıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Tosun, "Babam yüz sene daha yaşasaydı, yüz sene daha sizin yolunuzda olurdu. Biz de bu davadan, bu yoldan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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