"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin ilk imzası atıldı

Törende bir konuşma yapan Bakan Göktaş, "Çocuklarımızın haklarını, güvenliğini ve gelişimini doğrudan etkileyen dijital dünya bizlere sorumluluk yüklüyor. Daha önce de defaatle dile getirdiğimiz gibi, çocuklarımız zaman zaman dijital dünyanın riskleri ile karşı karşıya kalabiliyor. Fakat dijitalleşmenin getirdiği riskler kadar fırsatları da var. O yüzden mesele, teknolojiden kaçmak değil, onu çocuklarımız için güvenli bir hale getirmek. Biz bakanlık olarak, çocukların dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdürdüğümüz yasal düzenlemenin de son aşamaya geldik. Ancak biliyoruz ki, yasa kadar güçlü bir toplumsal seferberlik ve toplumsal irade de şart. Dijital dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi bu anlayışın bir yansıması. Bu sözleşme, Enstitü Sosyal aracılığıyla çok taraflı bir anlayışla hazırlandı. Sözleşmenin ilkeleri, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini sağlamak, haklarını korumak ve onları desteklemek üzerine inşa edildi. Sivil bir inisiyatifle hazırlanan bu metne aynı zamanda yasal düzenleme çalışmalarımızı çok güçlü ve tamamlayan bir toplumsal çağrıdır. Bu çalışmamızla beraber aslında biz güçlü bir toplumsal çağrıyı da başlatmış bulunuyoruz. Bu nedenle bu sözleşmeyi çok önemsiyoruz. 81 ilimizden gelen çocuklarımızla beraber onlarla birlikte sözleşmenin ilk destekçisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm paydaşları sivil toplum kuruluşları meslek gruplarında bu sözleşmeye destek olmaya çağrıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.