Dijital Egemenlik Stratejisi kurulda

Toplantıda, artan küresel siber tehditlere karşı Türkiye’nin güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve dijital egemenliğin korunması konuları değerlendirildi. Dünya genelinde internet siteleri ve kurumsal uygulamalarda kullanılan PHP yazılım altyapısındaki kritik güvenlik açıklarının da gündeme geldiği toplantıda, olası risklere karşı Türkiye genelinde güvenlik taramaları başlatılırken kamu kurumları, özel sektör ve kritik altyapılara yönelik alınan önleyici tedbirler ele alındı.

CAYDIRICILIK HEDEFLENDİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada toplantıda Türkiye'nin dijital alanda egemenliğini güçlendirmek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve milli teknoloji kapasitesini geliştirmek amacıyla hazırlanan Dijital Egemenlik Stratejisi’nin, Siber Güvenlik Kuruluna sunulduğu belirtildi. Toplantıda strateji doğrultusunda alınan kararların izlenmesi ve ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Siber tehditlere karşı hazırlık, hızlı müdahale ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması hedeflendi. Toplantıda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer aldı. Kurulun ilk toplantısı 5 Mayıs 2026’da yapılmıştı.

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