Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur.Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız.Ayrıntılar geliyor... DÜNYA Yunan ordusundan yeni provokasyon: Turist feribotuyla Meis adasına asker konuşlandırdılar GÜNDEM Meis Adası karşısında 30 Ağustos kutlaması: Marşlar çalınıp kutlama yapıldı GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı'ndan Meis Adası açıklaması: Provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz