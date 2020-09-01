Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur

Teknoloji

Yerli füzeler aynı silah sisteminde toplandı: Yerli füzeler OMTAS, UMTAS, LUMTAS ve 4 Cirit, Yalman Silah Sistemi ile aynı anda kullanılabilecek

ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füzeler OMTAS, UMTAS, LUMTAS ve 4 Cirit, Yalman Silah Sistemi ile aynı anda kullanılabilecek. İlave zırh çözümleriyle koruma seviyesi artırılan Leopard 2A4 tanklarının teslimatına ekim-kasım aylarında başlanacak, ulaşılan zırh seviyesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin aktif olarak operasyon yürüttüğü tüm bölgelerde bilinen anti-tank füzeleri ve RPG tehdidine karşı koruma sağlayacak- Hava savunma sistemi Sungur'un, araç üzerine entegre edilmiş ve omuzdan atılabilir versiyonlarıyla bu yıl teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.