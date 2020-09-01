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Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur

Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

(Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur.

Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, hakça paylaşım için müzakereden yanayız.

Ayrıntılar geliyor...

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