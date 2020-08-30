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Gündem Meis Adası karşısında 30 Ağustos kutlaması Marşlar çalınıp kutlama yapıldı
ANTALYA

Meis Adası karşısında 30 Ağustos kutlaması: Marşlar çalınıp kutlama yapıldı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak kutladı. Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Tekneci grup ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

Haber Merkezi DHA
Meis Adası karşısında, teknelerle 30 Ağustos kutlaması yapıldı.
Meis Adası karşısında, teknelerle 30 Ağustos kutlaması yapıldı.

Kaş'ta sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup tekneci, Zafer Bayramı'nı kutlamak için etkinlik düzenledi.

DHA

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan 37 tekne, Kaş Setur Marina'dan çıkış yaptı. Daha sonra teknelerde, Kaş önlerinde, Yunanistan'ın Meis Adası'nın tam karşısında etkinliklere devam edildi.

DHA

Kaş önlerinde saygı geçişi yapan tekneciler, burada çember oluşturup, bir süre dönerek, kutlama yaptı.

DHA
  • Tekneciler, hoparlörlerden marşlar çalıp, sirenlerle kutlamalarını sürdürdü. Tekneci grup ardından da Meis Adası karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..


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