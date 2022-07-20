Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu UID Genel Başkanı Kuş'u kabul etti

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuş'tan UID'nin çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirtti.
Bakanlığımızda ağırladığımız Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Köksal Kuş’tan UID’nin çalışmaları hakkında bilgi aldık.
UID’in faaliyet gösterdiği ülkelerde siyasi, sosyal ve ekonomik etkinliklerini ve çalışmalarını takdirle izliyoruz. @U_I_D pic.twitter.com/xZz4WEljJT
Bakanlığımızda ağırladığımız Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Köksal Kuş’tan UID’nin çalışmaları hakkında bilgi aldık.
Bakan Çavuşoğlu, UID'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki siyasi, sosyal ve ekonomik etkinliklerini ve çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade etti.