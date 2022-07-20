Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu UID Genel Başkanı Kuş'u kabul etti

Spor

Fenerbahçe Gustavo Henrique için Flamengo ile görüştü

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Gustavo Henrique için, oyuncunun kulübü Flamengo ile bir görüşme yapıldı.