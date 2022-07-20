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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu UID Genel Başkanı Kuş'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu UID Genel Başkanı Kuşu kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu UID Genel Başkanı Kuş'u kabul etti

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kuş'tan UID'nin çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, UID'nin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki siyasi, sosyal ve ekonomik etkinliklerini ve çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade etti.

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