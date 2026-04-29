Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, 29-30 Nisan'da Avusturya'ya yapacağı ziyarette, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüşecek.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında, Avusturya Başbakanı Christian Stocker tarafından kabul edilecek, Viyana Diplomasi Akademisi’nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunacak, Türkiye Maarif Vakfı Viyana Kampüsü’nün açılışına iştirak edecek ve Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) 20’nci Yıl Kutlama Etkinliği’ne katılacak.