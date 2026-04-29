Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek

09:5729/04/2026, Çarşamba
DHA
Bakan Fidan Avusturya'ya gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya’ya resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Viyana Diplomasi Akademisi’nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, 29-30 Nisan'da Avusturya'ya yapacağı ziyarette, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüşecek.

Bakan Fidan, ziyaret kapsamında, Avusturya Başbakanı Christian Stocker tarafından kabul edilecek, Viyana Diplomasi Akademisi’nde düzenlenecek konferansta hitapta bulunacak, Türkiye Maarif Vakfı Viyana Kampüsü’nün açılışına iştirak edecek ve Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) 20’nci Yıl Kutlama Etkinliği’ne katılacak.




