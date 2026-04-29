Bakan Gürlek duyurdu: Rojin'in telefonu için özel ekip kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti grup toplantısı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, "Rojin'in telefonu için ekip kurduk. Soruşturmada olumlu gelişme olabilir" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları;
"Rojin'in telefonu için ekip kurduk. Soruşturmada olumlu gelişme olabilir.
Gülistan Doku soruşturması
Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarttık önemli şahıs iadesini istiyoruz.
Kırmızı bülten çıkartıp ABD yetkili makamlarına da ilettik.
Altaş bence olayı çözecek kişi. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor.
Suça sürüklenen çocuklar
Cezaların artırılması için 12'nci Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük. Bu konuda onların da fikir ve önerilerini aldık. Bu konuda çalışmamız devam ediyor."
