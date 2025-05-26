Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'da: Putin ile görüşüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında bugün, Rusya'ya gitti.
Bakan Fidan, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.
Putin ile görüştü
Bakan Fidan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda konuk edildi.
İş dünyasıyla da bir araya gelecek
Bakan Fidan ayrıca, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.