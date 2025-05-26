Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'da: Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında bugün, Rusya'ya gitti.
Bakan Fidan, önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi.
Putin ile görüştü
Putin, Rusya'ya ziyarette bulunan Fidan'ı kabul etti. Yerel saatle 19.30'da başlayan görüşme sona erdi.
Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
İş dünyasıyla da bir araya gelecek
Bakan Fidan ayrıca, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.