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Dışişleri Bakanı Fidan'dan ABD Kongresi'ndeki 'alkış' skandalına tepki: Ahlaki pusula tamamen ortadan kalktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'nin terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ayakta alkışlamasına tepki gösterdi. "Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum." diyen Bakan Fidan, "Ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir." dedi.

Hüseyin Berk
20:01 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:19 - 25/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün ABD Kongresinde 'onur konuğu' olarak konuşma yaptı.

Gazze Kasabı Netanyahu'nun konuşması, 50'den fazla kez ayakta alkışlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Kongresi'ndeki utanç görüntülerine X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"Ahlaki pusula tamamen ortadan kalktı"

"Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum."
diyen Bakan Fidan,
"Ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir. Adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."
dedi.
Bakan Fidan'ın yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"Gazze’deki şehit sayısı 40 bine yaklaştı. Milyonlarca Filistinli evlerini yitirdi, göç etmek zorunda kaldı. Başta Netanyahu olmak üzere, bu tablonun mimarı olan tüm İsrail yetkililerinin bir gün adalet karşısında muhakkak hesap vereceğine inanıyorum.

Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar tarihe eli kanlı bir suçlunun destekçileri olarak geçmiş, ahlaki pusulanın tamamen ortadan kalktığı bir resme tüm insanlık tanıklık etmiştir.

Tezahüratlardan değil haklılığından güç alanlar, adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekleyenler elbet galip gelecektir."



#Hakan Fidan
#ABD
#Kongre
#Binyamin Netanyahu
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