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Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuşma yapmak üzere 'onur konuğu' olarak gittiği ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı. Konuşmasına İran ile başlayan Netanyahu, "İran'ın terörü bize tehdit" ifadelerini kullandı. Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti. Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.

Hüseyin Berk
21:12 - 24/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:12 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Gazze Kasabı Netanyahu'yu alkışlayan ABD Kongre üyeleri.
Gazze Kasabı Netanyahu'yu alkışlayan ABD Kongre üyeleri.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.

Soykırımcı Netanyahu, giriş yaptığı kongre salonunda alkışlarla karşılandı.



İlk sözleri 'İran' oldu

Konuşmasına İran ile başlayan Netanyahu,
"İran'ın terörü bize tehdit"
ifadelerini kullandı. Soykırımcı başbakan, ülkesindeki 'savaş karşıtı' gösterilerin de İran tarafından fonlandığını öne sürdü.

Soykırım destekçisi Biden'a özel teşekkür

Netanyahu, soykırıma verdiği destekten ötürü ABD Başkanı Joe Biden'a da,
"Başkan Biden'a gururlu bir Siyonist olduğu için teşekkür ediyorum"
diyerek hürmet gösterdi.

Katliam yapan askerlerini alkışlattı

Netanyahu, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda, 13 bini çocuk 38 binden fazla Filistinliyi şehit eden İsrail askerlerini de alkışlattı.

Dünya ile alay ediyorlar

Gazze'de sivil ölümlerin minimum seviyede olduğunu iddia eden
Gazze Kasabı'nın konuşması, sık sık ayağa kalkan ve alkış tutan kongre üyeleri tarafından bölündü.

İçeride alkış, dışarıda protesto!

Gazze Kasabı Netanyahu, yapacağı konuşma öncesinde çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.

Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.

Tek başına protesto etti

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, tüm kongrenin ayakta alkışladığı Netanyahu'yu tek başına protesto etti.

Kefiye ve Filistin bayraklı broş takan Tlaib, elindeki dövizde de
'Soykırım suçlusu, Savaş suçlusu
' ifadelerine yer verdi.



#Binyamin Netanyahu
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