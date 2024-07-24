Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin 'onur konuğu' davetini kabul ederek ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere ülkeye gitti.
Soykırımcı Netanyahu, giriş yaptığı kongre salonunda alkışlarla karşılandı.
İlk sözleri 'İran' oldu
Soykırım destekçisi Biden'a özel teşekkür
Katliam yapan askerlerini alkışlattı
Netanyahu, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda, 13 bini çocuk 38 binden fazla Filistinliyi şehit eden İsrail askerlerini de alkışlattı.
Dünya ile alay ediyorlar
İçeride alkış, dışarıda protesto!
Gazze Kasabı Netanyahu, yapacağı konuşma öncesinde çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto edildi.
Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve savaş karşıtı pankart ve dövizler taşıdı.
Tek başına protesto etti
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, tüm kongrenin ayakta alkışladığı Netanyahu'yu tek başına protesto etti.