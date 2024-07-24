Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi ziyaret etti. Netanyahu, konuşma yapmak için ABD Kongre Binası'na gidecek. Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun ABD Kongre Binası’na gideceği yolu trafiğe kapattı ve İsrail'in, Gazze'de uyguladığı soykırımı protesto etti.