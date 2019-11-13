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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermeli

Dışişleri Bakanlığı: İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermeli

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların şiddetle kınandığı belirtilerek, İsrail yönetimine, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumu ve işgaline son vermesi çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin, İsrail'in dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığı bildirildi.

  • Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail dünden bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda masum Filistinli kardeşimizi katletmiştir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir" ifadeleri kullanıldı.

Filistinli lidere suikast
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Filistinli lidere suikast

İsrail'in 52 yıllık işgalinin, modern zamanların en uzun saldırgan işgali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplum da Filistin'de yaşanan bu trajediye artık gözlerini kapatmamalı, İsrail'in işgal politikasına ve saldırganlığına karşı süratle harekete geçmelidir" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu çerçevede, uluslararası toplumun, Filistin'de sivillerin korunmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

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