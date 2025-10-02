Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini, Tel Aviv Büyükelçiliği'nin gerekli girişmlerde bulunduğunu açıkladı.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 40 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: