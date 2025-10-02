Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu

11:282/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye, Sumud Filosu için devrede.
Türkiye, Sumud Filosu için devrede.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini, Tel Aviv Büyükelçiliği'nin gerekli girişmlerde bulunduğunu açıkladı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 40 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu’nda İsrail tarafından yapılan saldırıda gözaltına alınan Türk vatandaşlarının durumlarının yakından takip edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası sularda seyretmekte olan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir"


#Dışişleri Bakanlığı
#Sumud filosu
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim ayı SED ödemeleri yattı mı? Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) ödeme sorgulama ekranı