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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı 'Ruanda katliamında' ölenleri andı: Benzer felaketlerin tekerrür etmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanlığı, 27 yıl önce Ruanda’da Tutsilere yönelik gerçekleştirilen soykırımın yıl dönümünde, “Her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojilerin karşısında yer alan Türkiye, aynı değerleri benimseyen ülkelerle dayanışma içinde benzer felaketlerin gelecekte tekerrür etmemesi için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanlığı Ruanda katliamında ölenleri andı: Benzer felaketlerin tekerrür etmemesi için mücadelemizi sürdüreceğiz
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ruanda Cumhuriyeti’nde 1994 yılında yaşanan, 1 milyondan fazla insanın sistematik olarak acımasızca katledildiği, insanlık tarihinin yakın dönemdeki en büyük mezalimlerinden biri olan Tutsilere yönelik soykırımı 27’nci yıldönümünde bir kez daha en derin teessürle hatırlıyoruz.

Dost Ruanda devletinin ve halkının acılarını samimiyetle paylaşıyor, taziyelerimizi sunuyoruz. 1994’ten günümüze Ruanda’nın toplumsal barışın ve ulusal birliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temini bakımından kaydettiği başarıları takdirle izliyoruz.

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1994 yılında BM Güvenlik Konseyi kararıyla Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (RUCM) kurulmuş, bu kapsamda mahkeme tarafından 1995 yılından günümüze kadar uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal eden 62 kişi cezalandırılmıştır.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 23 Aralık 2003 ve 26 Ocak 2018 tarihli kararlarıyla 7 Nisan gününü ‘Ruanda’da Tutsilere Yönelik 1994 Soykırımı Uluslararası Anma Günü’ olarak kabul etmiştir.

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Her türlü insanlık karşıtı suçun, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıcı ideolojilerin karşısında yer alan Türkiye, aynı değerleri benimseyen ülkelerle dayanışma içinde benzer felaketlerin gelecekte tekerrür etmemesi için kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

Bu çerçevede uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden her türlü ayrımcılık ve nefret söylemine karşı işbirliği yapılması, RUCM kararlarının uygulanması ve kaçak soykırım suçlularının adalet önünde hesap vermesi bakımından uluslararası toplumun işbirliğinin önemini vurguluyoruz” denildi.

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