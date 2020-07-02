Geçmişinizi silemezsiniz: Afrika'ya yüzyıllarca kan kusturan Fransızların vahşet dosyası

İşte Fransa'nın yaptığı o katliamların listesi
* VENDEE KATLİAMI: Fransız devriminin hemen ardından ülkenin batısındaki Vendee bölgesinde isyan etmiş Katolik Hristiyanlara yönelik katliam. 600 bin Katolik öldürüldü.
* VİETNAM’A UZANDI: 1872-1954 arası 500 binden fazla Vietnamlı katledildi.
* CEZAYİR SOYKIRIMI: Fransa, işgal süresince 1 milyon 500 bin Cezayirliyi öldürdü.
* RUANDA DÜN GİBİ: 1994’te 800 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın baş sorumlusu Fransızlar.
* AFRİKA KASABI: Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine, Burkina Faso, Çad, Kamerun ve Cibuti gibi Afrika ülkelerinde Fransızlar insanları yalnızca öldürmekle kalmadı. Geride kalanları din değiştirmeye zorladı. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca halkları İslam olan bu ülkelerde insanlar zorla Hristiyan yapıldı.