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Dünya Geçmişinizi silemezsiniz Afrikaya yüzyıllarca kan kusturan Fransızların vahşet dosyası
AVRUPA

Fransa'nın tarih boyunca yaptığı tüm katliamlar

Geçmişinizi silemezsiniz: Afrika'ya yüzyıllarca kan kusturan Fransızların vahşet dosyası

Libya’da dengeleri değiştiren Türkiye’yi ‘tarihi ve cezai sorumlulukla’ tehdit eden Fransa, oldukça kabarık katliam arşiviyle yine gündemde. Kaynaklarını sömürdüğü Afrikalılara yüz yılı aşkın süredir kan kusturan Fransızların vahşet dosyası, AK Parti’nin hazırladığı raporla bir kez daha gözler önüne serildi...

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ruanda katliamı
Ruanda katliamı

İşte Fransa'nın yaptığı o katliamların listesi

* VENDEE KATLİAMI: Fransız devriminin hemen ardından ülkenin batısındaki Vendee bölgesinde isyan etmiş Katolik Hristiyanlara yönelik katliam. 600 bin Katolik öldürüldü.

* VİETNAM’A UZANDI: 1872-1954 arası 500 binden fazla Vietnamlı katledildi.

* CEZAYİR SOYKIRIMI: Fransa, işgal süresince 1 milyon 500 bin Cezayirliyi öldürdü.

* RUANDA DÜN GİBİ: 1994’te 800 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan katliamın baş sorumlusu Fransızlar.

* AFRİKA KASABI: Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine, Burkina Faso, Çad, Kamerun ve Cibuti gibi Afrika ülkelerinde Fransızlar insanları yalnızca öldürmekle kalmadı. Geride kalanları din değiştirmeye zorladı. Geçtiğimiz yüzyıl boyunca halkları İslam olan bu ülkelerde insanlar zorla Hristiyan yapıldı.

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