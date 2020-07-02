Fransa'nın tarih boyunca yaptığı tüm katliamlar Geçmişinizi silemezsiniz: Afrika'ya yüzyıllarca kan kusturan Fransızların vahşet dosyası Libya’da dengeleri değiştiren Türkiye’yi ‘tarihi ve cezai sorumlulukla’ tehdit eden Fransa, oldukça kabarık katliam arşiviyle yine gündemde. Kaynaklarını sömürdüğü Afrikalılara yüz yılı aşkın süredir kan kusturan Fransızların vahşet dosyası, AK Parti’nin hazırladığı raporla bir kez daha gözler önüne serildi...

Fazlı Şahan 02 Temmuz 2020, 02:17 Son Güncelleme: 02 Temmuz 2020, 02:21 Yeni Şafak