Dünya Fransa Ruanda soykırımına dair belgeleri erişime açıyor
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Fransa Ruanda soykırımına dair belgeleri erişime açıyor

Fransa'nın Ruanda soykırımında sorumluluğu resmi belgelerle ortaya konulurken, yaklaşık 8 bin belgeden oluşan arşiv, katliamın yıldönümü 7 Nisan'dan itibaren erişime açılıyor. Ülke soykırımı yapanlara sağladığı destek nedeniyle "suç ortağı" olmakla suçlanıyor.

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Fransa Ruanda soykırımına dair belgeleri erişime açıyor
Arşiv.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda Birleşmiş Milletler'e (BM) göre 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Fransa'ya 'soykırıma ortak oldun' suçlaması

Ruanda'daki soykırım konusunda Fransa, uluslararası camiada uzun zamandır François Mitterrand'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, çoğu Tutsi yaklaşık 800 bin kişinin katledildiği soykırımı engellemek için yeterli çaba göstermemekle ve savaş suçuna ortak olmakla suçlanıyor.

Binlerce belge erişme açık

Fransa, Ruanda'da yaşananlarla ilgili rapor ve arşivleri halkın erişimine açma kararı aldı. Ruanda soykırımına ilişkin Fransa'ya ait yaklaşık 8 bin belgeden oluşan arşiv, katliamın yıldönümü olan 7 Nisan'dan (bugün) itibaren erişime açık olacak.

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