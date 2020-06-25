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Gündem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoydan ABDnin Terörizm 2019 Ülkeler Raporuna tepki YPGnin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılıyor
ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'na tepki: YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan "Terörizm 2019 Ülkeler Raporu"nda, YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstünün örtülmeye çalışıldığına dikkati çekerek, "Bu yaklaşım, YPG'nin terörist kimliğinin açıkça vurgulanmasından kaçınılması anlamına gelmekte, dahası ABD'nin bu terör örgütüyle iş birliğini teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2019 Yılı Terörizm Raporu hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya, yazılı yanıt verdi.

Raporda, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesinin ve yabancı terörist savaşçıların (YTS) hareketlerinin önlenmesi konusundaki çabalarının yansıtıldığını belirten Aksoy, PKK'nın içeride ve dışarıda Türkiye'nin çıkarlarına yönelik terörist saldırılarının devam ettiğinin vurgulandığına dikkati çekti.

Aksoy, Türkiye'nin "güvenlik güçleri, DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele veren yegane ülke" olduğunun altını çizerek, "Ayrıca, (Türkiye) YTS hareketlerinin önlenmesinde sorumluluklarını yerine getirerek, uluslararası toplumun güvenliğine ciddi katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede sınırları ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda sivil can kayıplarının oluşmaması için her zaman azami tedbirleri almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır"

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Raporda, ülkemizin YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendirdiği belirtilerek, YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, YPG'nin terörist kimliğinin açıkça vurgulanmasından kaçınılması anlamına gelmekte, dahası ABD'nin bu terör örgütüyle iş birliğini teyit etmektedir.

Öte yandan PKK ve YPG'nin aynı örgüt olduğuna ilişkin ABD'li yetkililerin, askerlerin ve kurumların açıklamaları da ortadadır. ABD'nin bir terör örgütüyle mücadele ederken, başka bir terör örgütüyle iş birliği yapmasının doğru olmadığını artık anlaması gerekmektedir."

"Hain terör örgütüne (FETÖ) ilişkin ortaya konulan onca kanıt yine görmezden gelinmiştir"

Raporda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) terör örgütü niteliğinin önceki yıllarda olduğu gibi sorgulandığına ve Türkiye'nin FETÖ ile mücadelede aldığı meşru tedbirlerin eleştirildiğine işaret eden Aksoy, "Bu durum, ABD'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelen tutumunun halen devam ettiğinin kanıtıdır. Hain terör örgütüne ilişkin ortaya konulan onca kanıt yine görmezden gelinmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın, 251 masum vatandaşın şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'ye karşı Türkiye'nin verdiği mücadelenin "idrak edilmek istenmediğini" gösterdiğini vurgulayan Aksoy, "Raporda bahsi geçen tedbirler, Türkiye tarafından terör örgütü FETÖ ile mücadelede hukuk zemininde alınmış önlemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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