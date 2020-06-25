​ABD "Terörizm 2019 Ülkeler Raporu"nu açıkladı, Türkiye bölümü dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2019'a ait versiyonunu yayımladı.

DEAŞ ile mücadeleye geniş yer ayrılan raporda, ABD ve ortaklarının, uluslararası terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesi ve yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı.

Bununla beraber raporda, Suriye ve Irak'da kalıcı bir hezimete uğratılan DEAŞ'ın artık belli bölgelerde hakimiyet sağlamak yerine dünyanın çeşitli bölgelerinde saldırılar düzenleyen global bir terör ağına dönüşmeye başladığı ifade edildi.

Ayrıca ABD'nin Irak ve Suriye'de ele geçirilen DEAŞ militanlarının ait oldukları ülkelere yargılanmak üzere gönderilmesi konusunda yoğun çaba sarfettiği vurgulanırken, özellikle Avrupa ülkelerine, vatandaşı olan örgüt üyelerini geri almaları ve yargılamaları çağrısında bulunuldu.

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Diğer yandan raporda, ABD'nin El Kaide ve ilişkili grupların etkisiz hale getirilmesi için yaptığı çalışmalara 2019 yılında da devam ettiği belirtilirken, El Kaide'nin özellikle Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in öldürülmesiyle ciddi bir gerileme yaşadığı ileri sürüldü.

Buna rağmen örgütün özellikle Afrika ve Orta Doğu'da terör faaliyetlerine hala devam ettiği kaydedilirken, Afrika'da yoğunluk gösteren Eş-Şebab ve Suriye'de bulunan Tahrir el-Şam ile El Nusra için ise "tehlikeli terörist gruplar" tanımlaması yapıldı.

OYNAT 00:00 Terörizm ve beslendiği kaynaklar Müslüman coğrafyayı yerle bir etmek için terör devletleri tarafından yaratılarak, yine onlar tarafından beslenen terörizm... 'Terör Devletleri' video serimizde, ABD, İsrail gibi devletlerin İslam dünyasını karıştırmak için ortaya çıkardığı taşeron örgütlerini ve bu örgütlerini bahane ederek, "Barış ve demokrasi" söylemleriyle girdiği Ortadoğu'yu inceleyeceğiz.

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Türkiye bölümü

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye'nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, özellikle DEAŞ'e karşı verilen mücadelede aktif rol oynadığı belirtildi.

Diğer yandan PKK ve YPG'nin Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedilen raporda, son 2 raporda yer verilmeyen "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" ibaresine bu kez yer verilmesi dikkati çekti.

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Raporun Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) değinilen kısmında ise Türkiye'nin FETÖ'yü "terör örgütü" olarak tanımladığı ve bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında yoğun tutuklamalar gerçekleştirdiği belirtilirken, örgütün ABD'nin terör örgütleri listesinde olmadığına vurgu yapıldı.

Öte yandan, geçen yılki raporda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yapılan "sürgünde din adamı" tanımından din adamı ifadesinin kaldırıldığı görüldü.

OYNAT 00:00 FETÖ'nün sınavlarda yaptığı yolsuzluğun görüntüleri ortaya çıktı Fetullahçı Terör Örgütü'nün sınavlarda yaptığı usülsüzlüklerin görüntüsü ortaya çıktı. Eski istihbarat daire başkan yardımcılarından Coşgun Çakar'ın, karısı Gül Çakar'ı açık öğretim sınavından geçirmek için, istihbarat aracına kopya düzeneği kurduğu belirlendi. BiP'te paylaş

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Suudi Arabistan ve UAE'ye övgü

Raporun Suudi Arabistan bölümünde ise Riyad yönetiminin terörizm ve radikal gruplar ile mücadele konusunda ABD ile yakın iş birliği yaptığı ve özellikle İran ve Hizbullah örgütüne karşı etkili adımlar attığı belirtilirken, diğer taraftan ülke içinde terör suçlamalarıyla bir çok muhalif aktivist ve din adamını tutuklamasına da vurgu yapıldı.

Bunun yanı sıra raporda insan hakları ve terörizm ile mücadelede övülen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın, Yemen ve diğer ülkelerdeki silahlı örgütlerle yaptığı iş birliğine yer verilmedi.

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Çin'in terör bahanesine vurgu

Raporun Çin bölümünde, Çin Komünist Partisinin "terörle mücadele" adı altında özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoğun izleme ve takip faaliyetlerinde bulunduğu kaydedilirken, "Çin hükümetinin terörle mücadeleye yönelik kitlesel izleme ve kontrol, sansür, dini ve etnik azınlıkların asimilasyonu gibi baskıcı yaklaşımı insan haklarını göz ardı ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin'in bu faaliyetlerinde "Doğu Türkistan İslami Hareketi" grubunu mazeret olarak gösterdiğini, ancak bu grubun hala aktif olduğuna dair güvenilir bir delil olmadığı vurgulanan raporda, "Çin hükümeti, terörizm bahanesiyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kamplarında 1 milyondan fazla Uygur, etnik Kazak ve diğer Müslüman azınlık grup üyelerini gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi.

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Terörü destekleyen ülkeler bölümü

Raporun "Terörizmin Devlet Sponsorları" bölümünde ise geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, "terör sponsoru" kategorisinde yer aldı.

Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar düzenlettiği ileri sürüldü.

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Raporda İran'ın bölgede ve dünya genelinde terör örgütlerine maddi kaynak aktararak zararlı faaliyetlerine devam ettiği belirtilirken, "1984'ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiş olan İran, Lübnanlı Hizbullah ve Gazze'deki terör gruplarının yanı sıra Suriye ve Irak'taki çeşitli grupları destekleyerek, 2019'da da terör bağlantılı faaliyetlerine devam ediyor." değerlendirilmesinde bulunuldu.

FOTOĞRAF 6 1966 doğumlu İsmail Nazlıkul terör örgütü PKK’ya 1989’da Avrupa’dan katıldı. 1991-1994 yıllarında Kahramanmaraş kırsalında faaliyet yürüten İsmail Nazlıkul’un, 1995-2005 yılları arasında yurtiçindeki birçok terörist eylemin arkasındaki isim olduğu belirlendi. 2006-2007 yıllarında Zap kampında teröristleri eğiten, 2009’da IrakGare’de ‘HPG Basın İrtibat Merkezi’ sorumluluğu yürüten İsmail Nazlıkul 2012’de Kandil’e geçti ve PKK Merkez Komitesi üyeliğine getirildi. Mayıs 2020’de PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi oldu. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın en yakın adamlarından biri olan İsmail Nazlıkul, örgüt içi infaz talimatlarını uyguladığı için ‘Apo’nun Celladı’ olarak da anılıyordu. İçişleri Bakanlığı başına 10 milyonluk ödül koymuştu. SİNYALİ İZLEYİP BULDULAR Türk Silahlı Kuvvetleri son zamanlarda peş peşe düzenlenen hava operasyonlarıyla Kandil’i vurdu. Teröristler paniğe kapılmış, İsmail Nazlıkul da bölgeyi terk etmişti. Kandil’in iç bölgelerinde sık sık adres değiştirmeye başladı. Ancak MİT peşindeydi. En son 25 Mayıs 2020 günü terör örgütünün yayın organlarına demeç verdi. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı yayının sinyallerini takip ederek İsmail Nazlıkul’un Kandil eteklerinde, Türkiye sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Bradost bölgesinde gizlendiğini tespit etti. İHA İZLEDİ, ATMACA FİLO VURDU Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’lar bölgeyi yakın takibe aldı. İsmail Nazlıkul’un olası bir yer değişikliği de böylece izlenecekti. 26 Mayıs’ın ilk saatlerinde, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan Atmaca Filosu’na bağlı akıllı mühimmat yüklü F-16 savaş uçakları Kuzey Irak’a girdi. İsmail Nazlıkul’un saklandığı ev İHA’lar tarafından lazerle işaretlenmişti. Atmaca Filosu işaretlenen noktayı saat tam 03.52’de, ısıya güdümlü 1 tonluk akıllı bombayla vurdu. İsmail Nazlıkul’la birlikte evde bulunan Irak uyruklu PKK kuryesi de etkisiz hale getirildi. Terör örgütü operasyondan sonra TSK’nın Kandil’de sivillere ait olan bir evi vurduğu yalanını ortaya attı. TSK ve MİT ortak operasyonunun duyulmasının ardından terör örgütü, evde İsmail Nazlıkul’un etkisiz hale getirildiğini kabul etti. ÖRGÜTTE PANİK BAŞLADI Türkiye’nin sınırdan yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta, örgütün ana karargâhının da bulunduğu bölgede düzenlediği operasyonla Nazlıkul’u etkisiz hale getirmesi örgüt içindeki paniği iyice artırdı. Terör örgütünün elebaşı Murat Karayılan’ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalar ileri düzey elektronik istihbarat sistemleri tarafından kayıt altına alındı. Karayılan’ın, PKK Başkanlık ve Yürütme Konsey üyelerinden 18 üst düzey yöneticinin etkisiz hale getirildiğini kabul ettiği ve örgütün tepe yönetimine yönelik operasyonları önlemek için yeni yöntemlerin bulunmasını istediği anlaşıldı. Bu kapsamda örgütün tepe yöneticilerini Kandil’in derinliklerindeki Asos ve Pencevin alanlarına kaydırdığı belirlendi. Türkiye’nin yakın takibi nedeniyle örgütün üst düzey kadrolarının gizlenme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığı da istihbarat birimleri tarafından tespit edildi. Kaynaklar son operasyonla örgütten kaçışların artacağını değerlendiriyor. TERÖRİSTLERE PEŞ PEŞE OPERASYONLAR - 15 Ağustos 2018: TSK ve MİT tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, PKK’nın elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden öldürüldü. - 21 Mart 2019: Rıza Altun ve beraberindeki üç teröriste Kandil’de MİT ve TSK ortak operasyon düzenledi. Altun ağır yaralı kurtuldu. PKK’nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu “Navdar” kod adlı Mikail Özdemir, terör örgütünün sözcüsü “Serhat Varto” kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu “Sinan Sor” kod adlı Ali Aktaş etkisiz hale getirildi. - 27 Haziran 2019: TSK ve MİT’in ortak operasyonunda Kandil Kortej virajlarında “Halmat Diyar” kod adlı terör örgütü PKKKCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. ‘AZİMLİYİZ KARARLIYIZ’ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyi Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Azimliyiz, kararlıyız! Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK’lı terörist daha ani hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi” denildi. İKİ TERÖRİST TESLİM OLDU Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada ise, operasyonlar sonrası terör örgütü PKK’dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teröristlerden birinin Suriye’deki, diğerinin ise Irak’taki terör kamplarından kaçtığı açıklandı. DEŞİFRE OPERASYONU İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra illegal yollardan Türkiye’ye geldiği tespit edilen 4 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. MİT-TSK ortak operasyonu: 10 milyonluk teröriste Kandil’in derinlerinde nokta atışı Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul, gizlenmek için kaçtığı Kandil'in iç bölgelerinde TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 10 milyon ödülle aranan teröristin Türkiye sınırından yaklaşık 150 kilometre uzaktaki yerini İHA'lar tespit etti, F-16'lar 1 tonluk akıllı bombalarla vurdu.



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FOTOĞRAF 15 Terör örgütü PKK'ya yönelik istihbari çalışma yürüten Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı'nda bombalı saldırı düzenleneceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Dicle ilçesinde, saldırılarda kullanılacak patlayıcıların da Yeniköy Asri Mezarlığı'nda olduğunu belirledi. Ekipler, saptanan adrese operasyon düzenledi, mezarlıkta ise iz takip köpekleri ve dedektörlerle arama yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü metal silindir kutuda telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek, konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Bomba, patlayıcı ve malzemelere el konulurken, Z.A., K.A., E.Y., A.Y., S.Y. ve R.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Ele geçirilen bombaların üzerinde nasıl infilak edileceğine ilişkin kullanma talimatları yazılı olduğu belirlendi. Araç altına yerleştirilen mıknatıslı bombanın üzerinde Düğmeyi aç. Kablo uçlarını kontrol et. Dilinde yanma olursa kabloyu birbirine bağlama. Yanma yoksa bağla. 15 dakika sonra patlar. Bu zaman ayarlı yazılı olduğu saptandı. Yüksek tahrip gücüne sahip olan, genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan PETN'den 1 kilonun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğerde olduğu belirtildi. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan başarılı operasyonla, bayramda düzenlenecek saldırılarla yaşanacak olası kayıplar da önlendi. Bayramı kana bulayacaklardı: Bombalı terör saldırıları son anda önlendi Terör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 12 Son zamanlarda sınır dışında gerçekleştirilen harekatlarla büyük kahramanlıklara imza atan, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden arındıran güvenlik güçleri, yurt içinde de terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiriyor. Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de örgütün lojistik anlamda da tükenmesini sağlıyor. Muş ve Bitlis'te hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri, kent merkezlerinde de vatandaşların huzur ve güvenliği sağlamak için mücadelesini sürdürüyor. Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, ocak ayından bu yana terör örgütü PKK'nın turuncu ve gri kategorilerinde yer alan teröristleri etkisiz hale getirerek önemli başarılara imza attı. Teröristlerin barınma alanlarını tek tek tespit eden, girilemez, ulaşılamaz dedikleri inlerini imha eden jandarma ekipleri, başta Şenyayla bölgesi olmak üzere kent genelinde yürüttüğü kararlı operasyonlarla kentteki huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sundu. Kararlı mücadelesinden taviz vermeyen jandarma ekipleri, 9 Nisan'da bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan Hayri Mava kod adlı terörist Mahmut Okay'ı yaralı ele olarak yakaladı. Güvenlik güçleri, sözde Amed Eyaleti Şenyayla sorumlusu olan ve gri kategoride aranan Zinar Amed kod adlı Erdal Tekay, Dorşin Alan sorumlusu Civan Tolhindan kod adlı Musa Kalkan'ın da aralarına bulunduğu 5 teröristi etkisiz hale getirildi. Kentte jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 262 kişi yakaladı. Bitlis'te de terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan jandarma ekipleri, özellikle Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere ağır darbeler vuruyor. Kentin zorlu coğrafyasında çetin geçen kış mevsimine rağmen operasyonlarını kararlılıkla sürdüren jandarma birlikleri, ocak ayından bu yana düzenledikleri 42 operasyonda terör örgütüne nefes aldırmadı. Ellerini tetikten bir an bile ayırmayarak bölgede tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda patlayıcı düzenekleri ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve silahlar ele geçiren jandarma ekipleri, ayrıca yüklü miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi de bularak imha etti. Operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getiren 9 noktada PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan amonyum nitratla güçlendirilmiş 238 kilogram el yapımı patlayıcıyı imha eden jandarma ekipleri, 49 sığınağı kullanılamaz hale getirdi. Mehmetçik'e kim dur diyebilir: Teröristlere göz açtırmıyorlar Türkiye'nin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütü PKK'ya şehir ve kırsalda düzenledikleri operasyonlarla ağır darbe vuran güvenlik güçleri, bölgenin zorlu coğrafyası ve çetin kış şartlarına rağmen aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.



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FOTOĞRAF 15 Teröristlerden arındırılan yüksek rakımlı bölgelere üsler kuran Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, termal kameralar, son teknolojik cihazlar ve drone ile bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor. Bölgenin zorlu şartlarına rağmen elleri tetikte 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçleri ve korucular, bölgenin teröristlerden temizlenmesi için kahramanca mücadele veriyor. Bu sayede bölgede huzur ve güvenliği tesis eden güvenlik güçleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor. Bölgede dosta güven düşmana korku salan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen gece gündüz demeden eli tetikte nöbet tutuyor. Üs bölgelerinden birinin komutanı olan başçavuş Korhan Tomruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden zor şartlarda görev yaptıklarını belirtti. Jandarma uzman çavuş Serdar Dik ise devletin bekası ve milletin güvenliği için her türlü şartta görevlerini icra ettiklerini söyledi. Üs bölgesinde görevli güvenlik korucularından Selami Taşkın da ülkenin huzur ve güvenliği için her zaman görev başında olduklarını dile getirdi. Kahramanlar dağları teröristlere dar ediyorlar Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Bölgenin zorlu şartlarına rağmen elleri tetikte 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçleri ve korucular, bölgenin teröristlerden temizlenmesi için kahramanca mücadele veriyor.



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