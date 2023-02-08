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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosunda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda, Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulmasına tepki göstererek, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır." ifadesini kullandı

23:00 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Tanju Bilgiç

Tanju Bilgiç

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi
Tanju Bilgiç
, Fransa Senatosunda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda, Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulması hakkındaki soruyu yazılı olarak cevapladı.
Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bilgiç,
"Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır."
değerlendirmesinde bulundu.
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç
#Fransa Senatosu
#Osmanlı
#tepki
38 dakika önce
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki
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