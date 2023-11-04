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Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçisi geri çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırıldığını açıkladı. Bakanlık, ''İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

15:38 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:04 - 4/11/2023 Cumartesi
AA
Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Bakanlığı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.


Bakanlık, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu'yu sildik attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu'yu sildik attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesi için gittiği Kazakistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, ''Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık. Bu konudaki kararı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yapacağımız görüşmelerle vereceğim. Oradaki havayı bir görelim'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'ne güveninin sarsıldığını belirterek, ''Avrupa Birliği yönetiminin çözüm planı nedir? Barış konferansında sadece İsrail’in yer alması ve onun söylediklerinin çözüm diye dayatılması mı? Filistin topraklarının İsrail tarafından tamamen işgaline zemin hazırlayıp Filistin’in varlığına fiilen son vermek mi?'' açıklamasında bulundu.







#Dışişleri Bakanlığı
#Tel Aviv
#İsrail
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