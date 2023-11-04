Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçisi geri çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesi için gittiği Kazakistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, ''Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık. Bu konudaki kararı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yapacağımız görüşmelerle vereceğim. Oradaki havayı bir görelim'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'ne güveninin sarsıldığını belirterek, ''Avrupa Birliği yönetiminin çözüm planı nedir? Barış konferansında sadece İsrail’in yer alması ve onun söylediklerinin çözüm diye dayatılması mı? Filistin topraklarının İsrail tarafından tamamen işgaline zemin hazırlayıp Filistin’in varlığına fiilen son vermek mi?'' açıklamasında bulundu.