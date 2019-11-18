Gündem Dışişleri Bakanlığından Norveçte yaşanan olayla ilgili açıklama Kuran-ı Kerime yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığından Norveç'te yaşanan olayla ilgili açıklama: Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığından Norveç'te yaşanan olayla ilgili açıklama: Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu yaşandı.
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu yaşandı.

Türkiye'nin, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınadığı bildirildi.

  • Dışişleri Bakanlığı, "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SION)" isimli aşırı sağcı grubun, geçen cumartesi Kristiansand şehrinde düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim yakma girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz" ifadesine yer verildi.

Norveç'te Kuran-ı Kerim provokasyonu: Yere atıp hakaret etti
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Norveç'te Kuran-ı Kerim provokasyonu: Yere atıp hakaret etti
Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)' grubunun yöneticisi Anna Braten, Kur'an-ı Kerim'i yere fırlatarak Müslümanlara hakaretler yağdırdı.

Son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyulduğuna işaret edilen açıklamada, "İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ırkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçilerin, esasen bu tür dine hakaret içeren saldırıların da ideolojik altyapısını oluşturduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz. 'Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele' başlıklı Birleşmiş Milletler (BM) kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir."

Norveç'te aşırı sağcı grup SION'dan İslamiyet karşıtı gösteri

Norveç'te, geçen cumartesi SION isimli aşırı sağcı grup, Kur'an-ı Kerim üzerinden provokasyon yapmaya çalışmıştı.

  • Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde gösteri yapan grup, Kur'an-ı Kerim'i yakmak istemişti. Polisin buna izin vermemesi üzerine grubun lideri Arne Tumyr, iki Kur'an-ı Kerim'i çöpe atmıştı.

Norveç'te Kur'an-ı Kerim provakasyonu
DÜNYA
Norveç'te Kur'an-ı Kerim provakasyonu
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