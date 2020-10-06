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Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına Kırgızistan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan ve halen devam eden olaylar hakkında Türk vatandaşlarına zorunlu olmadığı takdirde, Kırgızistan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etti.
Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk vatandaşlarına Kırgız Cumhuriyeti’ne ilişkin seyahat uyarısı yapıldı.

  • Açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti’nde 4 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından dün başlayan ve halihazırda devam etmekte olan olaylar ve ülkedeki güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimali dikkate alınarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkları takdirde, Kırgız Cumhuriyeti’ne bu aşamada seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Halihazırda Kırgız Cumhuriyeti’nde bulunan Türk vatandaşlarının ise Bakanlığın ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda teyakkuz halinde olmalarının yararlı olacağı belirtildi.

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Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize ( 90 312 292 29 29) ilave olarak Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine 996 990001416 numaralı telefondan ve embassy.bishkek@mfa.gov.tr e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür."

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan 12 siyasi parti düzenledikleri gösterinin ardından Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento binasını işgal etmişti.

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Kırgızistan'da 4 Ekim'de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından çıkan olaylar devam ediyor. Seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular cumhurbaşkanlığı sarayını ve parlamentoyu işgal etti.


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