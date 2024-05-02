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Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ABD'de küresel ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştiriyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay, ABD'deki temasları kapsamında küresel ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı görüşmeler gerçekleştiriyor. Oktay, temasları kapsamında ilk olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul ve Komitenin önceki başkanı, kıdemli üye Demokrat Gregory Meeks ile bir araya geldi.

17:31 - 2/05/2024 Perşembe
AA
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı - komitenin önceki başkanı, kıdemli üye Demokrat Gregory Meeks
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı - komitenin önceki başkanı, kıdemli üye Demokrat Gregory Meeks

Komisyondan yapılan açıklamaya göre Oktay, Kongre ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle ile görüşmek ve bir dizi temasta bulunmak için ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Oktay, temasları kapsamında ilk olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul ve Komitenin önceki başkanı, kıdemli üye Demokrat Gregory Meeks ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Ukrayna-Rusya Savaşı, ekonomik gelişmeler, savunma sanayi, terörle mücadele gibi ikili ve çok taraflı konuların yanı sıra Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin parlamenter diplomasi ayağının güçlendirilmesi için yapılabilecekler ele alındı.

Görüşmede ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu ile ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi arasında işbirliği ve karşılıklı ziyaretleri de içeren bir mekanizma oluşturulmasında mutabık kalındı.

Oktay temasları çerçevesinde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi ve Orta Doğu ve Terörizmle Mücadele Alt Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Chris Murphy, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ve Avrupa Alt Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Tom Kean ve Temsilciler Meclisi Avrupa Alt Komitesi Başkanı ve Ukrayna Grubu Eş Başkanı Demokrat Mike Quigley ile de bir araya geldi.

Oktay, ABD ziyareti kapsamında ABD Kongresi'nin her iki kanadından yetkililerle ikili ve çok taraflı gündem maddelerini ele alacağı görüşmelerde bulunacak.

#Fuat Oktay
#ABD
#Michael McCaul
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