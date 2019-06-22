Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Dışişlerinden ABDye sert tepki 15 Temmuza destek anlamına gelir
ANKARA

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: 15 Temmuz'a destek anlamına gelir

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının "2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun Türkiye ile ilgili bölümlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "Müslüman vaiz ve siyasi figür" olarak bahsedilmesine ilişkin, "Bu, hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir. Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri, ikiyüzlü bir yaklaşımdır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, rapor hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, FETÖ terör örgütü elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür" olarak bahsedilmesinin, raporun en başından hangi odakların etkisiyle ve hangi art niyetlerle kaleme alındığının açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Aksoy, "251 vatandaşımızı katleden terör örgütü başının bu şekilde tanımlanması 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek ya da bu girişime destek vermek anlamına gelmektedir. Dünyada demokrasinin savunucusu iddiasıyla ortaya çıkanların müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları adeta masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü ve ibret verici bir yaklaşımdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Brunson terörizmle bağlantısı nedeniyle mahkum oldu"

Amerikalı rahip Andrew Brunson'un dini inancı değil, terörizmle bağlantısı nedeniyle mahkum olduğunu, yaptırım ve tehditle değil, yargı kararıyla cezasını çektikten sonra tahliye edilerek ülkesine döndüğünü hatırlatan Aksoy, buna rağmen Brunson davasının raporda geniş yer tutarak bir din hürriyeti ihlali gibi gösterilmeye devam edilmesinin, ABD yönetiminin konuyu istismar etmeyi sürdürme ve Türkiye'yi haksız yere eleştirme çabasından başka bir şey olmadığına dikkati çekti.

Aksoy, şunları kaydetti:

  • "ABD Dışişleri Bakanlığının aynı raporun İsrail'e yönelik bölümünde, İsrail'in İslam'ın en kutsal mekanlarından olan Harem-i Şerif'e yönelik mütecaviz tutumuna tek bir eleştiri getirmezken geçen yıl İsrail'in Gazze'de onlarca sivili öldürmesi üzerine ülkemizde gösterilen tepkiyi 'Yahudi karşıtı söylem' olarak raporuna yansıtmaktan kaçınmaması ise raporun ciddiyetsizliğini gözler önüne sermektedir.
  • Din ve ibadet özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için korunması ve geliştirilmesi hedefini attığı her adımda teyit eden ülkemizde, farklı din ve inançlar barış içinde yaşamaya devam edecektir. Öte yandan, bu rapor yazılmadan önce Türkiye’deki dini azınlıklardan bilgi alınmış olsaydı, raporun çok daha gerçekçi ve saygın olacağından kuşku bulunmamaktadır."
İstanbul seçimibağımsızlık mücadelesi

İstanbul seçimi
'bağımsızlık mücadelesi'

​Cumhur İttifakı adayı Yıldırım, Pendik'te vatandaşlarla buluştu.
Ayrılması an meselesi

Ayrılması an meselesi

​Galatasaray ve Arap kulübü bonservis pazarlığında sona geldi.
İbrahim Karagül: İmamoğlu FETÖ projesi

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
AK Parti'den<br>Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den
Saadet Partisi'ne ziyaret

​İki partinin temsilcileri İstanbul seçimlerini konuştu.
Samsun sular altında

Samsun sular altında

​Kent genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Gözünü Sokotra Adası'na dikti

Gözünü Sokotra Adası'na dikti

​Ortadoğu'nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri, hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Oğlunu boğan<br>babaya tahliye

Oğlunu boğan
babaya tahliye

​4 yaşındaki Efe arabada vahşice öldürülmüştü.
Bu görüntüler<br>yürekleri ısıttı

Bu görüntüler
yürekleri ısıttı

​Patisinden yaralanan köpek eczacıdan yardım istedi.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
MİT ve Emniyet'ten<br>ortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten
ortak operasyon

​Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten kişi Bingöl'de yakalandı.
Uçan kale

Uçan kale

​Türkiye 8'inci uçağını da teslim aldı.
Türkiye ile<br>yeni bir süreç

Türkiye ile
yeni bir süreç

​IKBY Başkanı Barzani'den önemli açıklama...
70 kuruşa düştü

70 kuruşa düştü

​Havanın ısınmasıyla sebze-meyve fiyatları dip yaptı.
Yargılanmamış

Yargılanmamış

​Kaşıkçı cinayetinin ele başı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı.
Dönüyorlar!

Dönüyorlar!

İstanbul'da oy kullanacak vatandaşların yolculuğu başladı.
Yeni bir zafere<br>imza atacağız

Yeni bir zafere
imza atacağız

​Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini değerlendirdi.
200 bini aştı

200 bini aştı

​Türk kadınları mühendislik alanında atağa geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.