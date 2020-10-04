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Gündem Dışişlerinden Netanyahuya Batı Şeria tepkisi İşgalci anlayışın kanıtı
POLİTİKA

Dışişleri'nden Netanyahu'ya Batı Şeria tepkisi: İşgalci anlayışın kanıtı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in ilave yasadışı yerleşim inşa planları hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Batı Şeria’da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır. Bu gelişme, İsrail’in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail’le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir" denildi.

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"Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada, "İsrail’in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz. Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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