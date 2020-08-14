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Dünya BAE-İsrail anlaşmasında Batı Şeriayı ilhak oyunu
ORTADOĞU

BAE-İsrail anlaşmasında 'Batı Şeria'yı ilhak oyunu'

İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam dünyasından gelen tepkileri azaltmak için "Bu anlaşma sayesinde İsrail Batı Şeria'yı ilhak planından vazgeçti" yalanına sarıldı. Anlaşmanın dünya kamuoyuna duyurulmasından çok kısa süre sonra İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı. Sky News ve Al Arabiya gibi yayın organlarının Netanyahu'nun söz konusu açıklamasını görmezden gelmesi dikkati çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed.
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed.

İsrail ile uzun yıllardır gizli ilişkiler yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv yönetimi ile ilişkilerini normalleştirme kararı aldığını açıkladı.

Dünya basınında 'malumun ilanı' olarak değerlendirilen bu anlaşmaya yönelik İslam ülkelerinin tepkileri azaltmak isteyen Birleşik Arap Emirlikleri, Batı Şeria yalanına sarıldı.

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BATI ŞERİA OYUNU!

İsrail ile imzalanan anlaşma sayesinde Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak etmekten vazgeçtiğini iddia eden Abu Dabi yönetimini ilk yalanlayan İsrail makamları oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

BAE medyasının Netanyahu'nun bu açıklamasını canlı yayında vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

FİLİSTİN DAVASINA İHANET!

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.

Açıklamada, BAE’nin, “işgal devleti” İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya alması karşılığında ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme planları gölgesinde bu anlaşmaya vardığına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

  • “BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir. Bu adım Arap Barış Girişimi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarının ve uluslararası meşruiyetin kararlarını yerle bir etmektir. Ayrıca Filistin halkının haklarını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere mukaddesatını görmezden gelmek ve 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini görmezden gelmek demektir.”

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