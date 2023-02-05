Divan-ı Hikmet nüshaları bir araya geliyor: Ahmet Yesevi’nin eserleri külliyat olacak

Türk dünyasının manevi lideri olarak bilinin Hoca Ahmet Yesevi’nin eserleri, nüshaları ve nesebnamesi bir araya geliyor. Türk kültürü üzerine araştırmalar yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, dünyanın dört bir yanından getirdiği Ahmet Yesevi nüshalarını ve nesebnamesini yaklaşık on ciltlik bir seriyle okuyucularla buluşturmaya hazırlanıyor. 8 yıl süren araştırmalar neticesinde 60 nüshayı bir araya getiren Demir, “Şu anda çalışmalarım devam ediyor. Ahmed Yesevi’nin bilmediğimiz eserlerini de bulmaya başladım. Nesebname’den de Ahmet Yesevi ile ilgili bilinmeyen bilgiler çıkmaya devam ediyor. Dünyada bu nüshalar ilk defa bir araya getirilecek.” dedi.

BİR TANESİ ‘NESEBNAME’ CİLDİ

Yaklaşık 8 yıl önce Ahmet Yesevi’nin eserlerinden Divan-ı Hikmet’in el yazmasını Almanya Bavyera Milli Kütüphanesi’nde görmesiyle araştırmalarına başlayan Demir, Afganistan İran, Gürcistan, Kazakistan, Rusya, İsveç ve Çin’de toplam 146 Divan-ı Hikmet el yazması nüshası olduğunu tespit etti. Demir, “Özbekistan’da bir kütüphanede Ahmet Yesevi’nin Nesebname’si diye bir eser olduğunu duydum. Bu 24 metre uzunluğunda bir yazma. Ahmet Yesevi’nin neslini, sülalesini, soyunu anlatan bir eser. Kopyasını alıp geldim. Daha sonra 11 nesebname olduğunu daha öğrendim, bunların da 10 nüshasını aldım. Kitabın bir cildi Ahmet Yesevi’nin Nesebnameleri’nden oluşacak” ifadelerini kullandı.

BİLİNMEYENLER VAR

Nesebname’de Ahmed Yesevi ile ilgili bilinmeyen bilgilerin de yer aldığına dikkat çeken Demir, “Ahmed Yesevi’nin Hz. Ali’nin soyundan geldiği, İslamiyet’in Türkistan’da nasıl yayıldığı anlatılıyor. Ahmed Yesevi’nin bir oğlu olduğunu biliyorduk ancak nesebnamelerde iki tane daha olduğu ortaya çıktı. Önemli bilgilerden birisi de Yesevi’nin Battal Gazi soyundan geldiği” diye konuştu.



