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ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş salgında ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş salgında ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile tedavileri devam eden vatandaşlar için dua etti.

Haber Merkezi DHA
Ali Erbaş
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programı düzenledi.

Ankara'daki Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilen programda, duayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı duada, salgın hastalık, deprem, sel, kıtlık, kuraklık ve diğer afetlerden tüm insanlığın muhafaza edilmesi niyazında bulundu.

DHA
Ali Erbaş
  • Erbaş ayrıca, başta sağlık görevlileri olmak üzere, dünyaya iyilik yolunda gayret veren insanlara yardım duasında bulunurken, bu süreçte hayatını kaybedenlere de rahmet diledi, tedavileri devam eden insanlar için de şifa niyazında bulundu.

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