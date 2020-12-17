Diyanet İşleri Başkanı Erbaş salgında ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş salgında ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler için dua etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile tedavileri devam eden vatandaşlar için dua etti.

Haber Merkezi 17 Aralık 2020, 22:57 Son Güncelleme: 17 Aralık 2020, 22:57 DHA