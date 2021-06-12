Diyanet İşleri Başkanlığından hac açıklaması: Hacı adayları bu yıl kutsal topraklara gidemeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle 2021 yılı içerisinde hac ibadeti için Türkiye’den hacı adaylarının kutsal topraklara gidemeyeceğini duyurdu.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu yıl yalnızca Suudi vatandaşları ve oturma izni olanların hacca gidebileceği duyurulmuştu.

Suudi Haber Ajansı, ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceğini ve yurtdışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verdiği haberinde, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği bildirmişti.