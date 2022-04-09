Diyanet İşleri Başkanlığından 'hacı adayı kontenjanı' duyurusu

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

DÜNYA Suudi Arabistan bu yıl hac kontenjanını bir milyona çıkardı

1 MİLYON HACI KABUL EDİLECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğinin ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabileceklerinin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: