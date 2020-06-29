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Gündem Diyanetin uzaktan eğitimle 6 hafta sürecek "Yaz Kuran Kursları" Diyanet TVde başladı
EĞİTİM

Diyanet TV yaz Kur'an kursu 2020 canlı yayın frekansı ve YouTube link bilgileri ve ders programı

Diyanet'in uzaktan eğitimle 6 hafta sürecek "Yaz Kur'an Kursları" Diyanet TV'de başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği "Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları Diyanet TV frekansı ve Youtube üzerinden yayınlanmaya başladı. İlk dersin 29 Haziran Pazartesi günü saat 10.30'da başlayacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kayıt gerektirmeden Diyanet TV üzerinden yaz Kur'an kursu eğitimi verileceğini duyurdu. Diyanet TV yayın akışı içerisinde Kur'an öğreniyorum, Dinimi öğreniyorum ve Kur'an okuyorum olmak üzere hafta içi her gün 3 eğitimin olacak. Bu eğitimlerin tekrar yayınları ile Youtube üzerinden de takip edilebilecek. İşte, TRT Diyanet TV yaz Kur'an kursu canlı yayını ve ders programı hakkında detaylı bilgiler

Haber Merkezi AA
Çocuklar uzaktan eğitim ile Kur'an-ı Kerim öğreniyor.
Çocuklar uzaktan eğitim ile Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler nedeniyle bu yıl Yaz Kur'an Kursları'nda eğitimlerin Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla yapılacağını belirterek, derslerin bugün başladığını ve 6 hafta boyunca devam edeceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlediği "Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları", Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açılış dersiyle başladı.

Erbaş, her yaz tatilinde olduğu gibi bu sene de çocukların Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'i ve İslam'ı tanıyacakları "Yaz Kur'an Kursları"nı başlatmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını aktardı.

TRT DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Kapsama: Batı, Frekans:11.958 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27.500, FEC: 5/6

D-Smart: Kanal 104

Digiturk: Kanal 68

Tivibu: Kanal 49

Teledünya: Kanal 43


Anne babaların, çocuklara karşı birtakım sorumlulukları olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu sorumluluklarımızdan en önemlisi, şüphesiz çocuklarımızı hak ve hakikati bilen iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmektir. Kendileriyle barışık, Rabb'ini tanıyan, peygamberini seven, Kur'an'ı öğrenen ve dinini bilen bireyler olmaları ve İslam ahlakıyla ahlaklanmaları için gayret etmektir." diye konuştu.


Çocukları Kur'an'la ve onun evrensel ahlak ilkeleri ile tanıştırma adına yaz Kur'an kurslarını önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Erbaş, "Kur'an ile tanışan nesiller, insana yakışan en güzel ziynetin adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ile dolu bir kalp olduğunu görecektir. Peygamberimizin örnek hayatı ve eşsiz ahlakı ile tanışan çocuklarımız, iyi bir insan olmanın önemini kavrayacak, vatanına milletine ve bütün insanlığa faydalı bir insan olmanın gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kurs vesilesiyle çocukların Kur'an'ın anlam dünyası ile tanışacağını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkanı bulacaklarını dile getiren Erbaş, çocukların İslam'ın temel değerleri ile tanışarak hayatlarını bu değerler üzerine inşa etme fırsatı bulacaklarını, sevgi, saygı, nezaket, zerafet, hak, hakikat, iyilik ana-baba, akraba ve yakınlara hürmet gibi ahlaki değerlerle tanışacağını, yüreklerinin birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma, paylaşma duygularıyla dolacağını söyledi. Erbaş, "Kısacası çocuklarımız İslam'ı tanımakla yer yüzündeki en yüce idealin Yaradan'a itaat ve yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecektir." dedi.

Erbaş, daha önce Kur'an kurslarını camilerde düzenlediklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Fakat maalesef bu sene yaz kurslarımızı camilerimizde gerçekleştiremeyeceğiz. Malumunuz olduğu üzere bütün dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgınla millet olarak mücadele içerisindeyiz. Bu çerçevede insan sağlığını korumak ve salgının muhtemel etkilerini azaltmak için camilerde ibadete ve Kur'an kurslarımızdaki eğitimlere ara vermek zorunda kalmıştık. Allah'a hamd olsun bugünlerde camilerimize ve cemaatle ibadet imkanına tekrar kavuştuk. Ancak bununla birlikte normalleşme planının birinci fazının Yaz Kur'an Kurslarını kapsayacak olması ve bu kurslara kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet gibi hususlarda güçlük çekileceği görüldüğünden 2020 yılı Yaz Kur'an Kurslarında eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla, televizyon yoluyla yapılmasını kararlaştırmış olduk."

AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açılış dersiyle eğitim başladı.

Kitaplar ücretsiz dağıtılacak

Erbaş, Yaz Kur'an Kursu Eğitim Programları'nın Diyanet TV üzerinden sürdürüleceğini aktaran, "Yaz Kur'an Kursu eğitim programlarımız Diyanet TV ekranlarında 29 Haziran Pazartesi yani bugün başlamıştır ve 6 hafta boyunca devam edecektir." dedi.

Eğitimlerin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyenler için "Kur'an Öğreniyorum", Kur'an-ı Kerim okumayı bilen, bununla beraber okuyuşunu güzelleştirmek ve tecvit öğrenmek isteyenler için "Kur'an Okuyorum", itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri için ise "Dinimi Öğreniyorum" adı altında üç farklı programdan oluşacağını belirten Erbaş, "Eğitimlerin daha verimli olması için her sene olduğu gibi bu sene de ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Bu çerçevede Başkanlığımızın resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimiz en yakın müftülüğümüze başvurmaları halinde Yaz Kur'an Kursu kitaplarını ücretsiz olarak alabileceklerdir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımızın internet sitesinden PDF olarak kitaplara erişilebilecektir." bilgisini verdi.

Başarılı olanlara e-başarı belgesi verilecek

Dersleri takip edemeyen ya da tekrar izlemek isteyenlerin ise "Diyanet TV YouTube" kanalı üzerinden eğitim videolarına erişilebileceğini belirten Erbaş, eğitim sonunda sistemde kayıtlı öğrencilere isteğe bağlı olarak, test usulü online değerlendirme yapılarak, başarılı olanlara e-başarı belgesi verileceğini de bildirdi.

Erbaş, anne babaların çocuklarını yaşadıkları çağı dikkate alarak yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her yönden gelişimi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması ve hayatı öğrenmesi hususunda sorumluluğumuzun büyük olduğunu asla unutmayalım. Onların maddi ihtiyaçlarının gidermek için gösterdiğimiz azim ve gayreti manevi gelişimleri için de gösterelim. Zira din ve ahlak eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın, tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Bu görevimizi ihmal etmenin, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara sebep olacağını asla göz ardı etmeyelim. Bu doğrultuda anne babalara düşen en önemli görev öncelikle onlar için iyi birer örnek olmaktır. En verimli ve başarılı eğitim, aslında rol model olmaktır. Çocuklarımızın karakter inşası ve değerler eğitimi açısından, özellikle görerek ve uygulayarak öğrenebilmeleri son derece önemlidir. Dolayısıyla İslam ve Müslümanlık adına söylediğimiz bütün güzellikleri, çocuklarımız bizzat bizim hayatımızda, davranışlarımızda, sözlerimizde görmelidir."

Erbaş ailelerden sorumluluk ve gayretle hareket ederek, çocukları ders saatlerinden önce eğitim için hazırlamalarını ve şefkatle derse teşvik etmelerini isteyerek, "Böylelikle uzaktan eğitimle de olsa Yaz Kur'an Kurslarımız, çocuklarımızın manevi dünyalarının imar edilmesi adına güzel sonuçlara vesile olacaktır." diye konuştu.

Kursların eğitim planını yaparken "tatil dönemi"ni dikkate aldıklarını belirten Erbaş, "Bunun için eğitim programımız, çocuklarımızı yoracak, onların tatillerini daraltacak bir program değildir. Onlara Kur'an'ı ve dini değerleri sevdirmek için kitaplar ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini ve bütün özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kısa bir zaman dilimi de olsa yaz döneminin çocukların kalbine iyilik tohumu ve peygamber sevgisi ekmek için yeterli bir zaman olduğunu vurgulayan Erbaş, çocuklara şöyle seslendi:

"Bu sene yaz Kur'an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz. Yüce kitabımız Kur'an'ı Kerim'i öğreneceksiniz, hayatını öğrenerek Peygamberimizi tanıyacaksınız ve emin olun hem güzel şeyler öğrenecek hem de hoşça vakit geçireceksiniz. Allah ilminizi artırsın ve ahlakınızı tıpkı yaratılışınız gibi güzel eylesin."

Erbaş, kursların faydalı ve bereketli geçmesi temennisinde bulunarak, eğitim materyallerini hazırlayanlara da teşekkür etti.

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