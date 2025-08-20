Diyanet'ten hacı adaylarına 'kayıt yenileme' uyarısı

"Bu sene de geçen sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından otomatik yenileme yapılmayacak. Vatandaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Daha önceki yıllarda hac kaydı bulunan vatandaşlarımızın haklarını koruyabilmeleri, bir mağduriyet yaşamamaları için, daha önceden kayıtlı vatandaşlarımızın 2026 haccı için 5 Eylül'e kadar, e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülüklerimiz vasıtasıyla kayıtlarını yenilemeleri son derece önemlidir. Çünkü burada bir hak kaybı olursa, Allah korusun vatandaşlarımız 2026 haccına gidemeyebilirler"