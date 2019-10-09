Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Çocuğa tokat atan zabıta değil

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda zabıta kıyafeti girerek, kağıt toplayan çocuğa tokan atan kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

OYNAT 00:20 Vicdansız adam kağıt toplayıcısı küçük çocuğu dövdü Diyarbakır'da vicdansız bir adam, hiçbir suçu olmayan kağıt toplayıcısı küçük çocuğu tokatladı. Küçük çocuk kendini savunmak için yere kapanırken çevredekilerin olaya tepkisiz kalması büyük tepki topladı. BiP'te paylaş

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Diyarbakır’da kağıt toplayan bir çocuğa tokat atan şahsın görüntülerinin paylaşılması üzerine, görüntüde yer alan şahsın tespiti amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin F.C. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve 9 Ekim 2019 günü saat 11.00 sıralarında ekiplerimizce yakalanarak Yenişehir Polis Merkez Amirliğimize intikal ettirilerek şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Gözaltına alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Diyarbakır’da kağıt toplayan bir çocuğa tokat atan şahsın görüntülerinin paylaşılması üzerine, görüntüde yer alan şahsın tespiti amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin F.C. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve 9 Ekim 2019 günü saat 11.00 sıralarında ekiplerimizce yakalanarak Yenişehir Polis Merkez Amirliğimize intikal ettirilerek şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.



