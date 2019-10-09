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DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Çocuğa tokat atan zabıta değil

Diyarbakır'da zabıta kıyafetli bir kişinin kağıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, çocuğa tokat atan kişinin zabıta olmadığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını belirtildi. Öte yandan zabıta kıyafeti girerek, kağıt toplayan çocuğa tokan atan kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bir kişinin kağıt toplayan küçük çocuğa tokat atması, sosyal medyada tepki topladı.
Bir kişinin kağıt toplayan küçük çocuğa tokat atması, sosyal medyada tepki topladı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda zabıta kıyafeti girerek, kağıt toplayan çocuğa tokan atan kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Vicdansız adam kağıt toplayıcısı küçük çocuğu dövdü
OYNAT 00:20
Vicdansız adam kağıt toplayıcısı küçük çocuğu dövdü
Diyarbakır'da vicdansız bir adam, hiçbir suçu olmayan kağıt toplayıcısı küçük çocuğu tokatladı. Küçük çocuk kendini savunmak için yere kapanırken çevredekilerin olaya tepkisiz kalması büyük tepki topladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Diyarbakır’da kağıt toplayan bir çocuğa tokat atan şahsın görüntülerinin paylaşılması üzerine, görüntüde yer alan şahsın tespiti amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin F.C. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve 9 Ekim 2019 günü saat 11.00 sıralarında ekiplerimizce yakalanarak Yenişehir Polis Merkez Amirliğimize intikal ettirilerek şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Gözaltına alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Diyarbakır’da kağıt toplayan bir çocuğa tokat atan şahsın görüntülerinin paylaşılması üzerine, görüntüde yer alan şahsın tespiti amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin F.C. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve 9 Ekim 2019 günü saat 11.00 sıralarında ekiplerimizce yakalanarak Yenişehir Polis Merkez Amirliğimize intikal ettirilerek şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.
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