Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' diyen CHP'li Bilek'e partisinden tepki gelmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubu Öztrak'a "CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek 'Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimizdir' açıklamasının nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

TEPKİ GÖSTEREMEDİ

"Bundan önce de defalarca ifade ettim. CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkan Vekilleri açıklar." diyen Öztrak, "Ben şimdi bu çerçevede görüşümüzü açıklıyorum; Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır" ifadelerini kullandı.