Gündem Diyarbakır için Kürdistanın bir şehri diyen CHPli Bileke partisinden tepki gelmedi
POLİTİKA

Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' diyen CHP'li Bilek'e partisinden tepki gelmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in "Diyarbakır Kürdistan'da önemli şehrimizdir" açıklaması soruldu. Bilek'e tepi göstermeyen Öztrak, "CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkan Vekilleri açıklar. Ben şimdi bu çerçevede görüşümüzü açıklıyorum; Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakır için Kürdistanın bir şehri diyen CHPli Bileke partisinden tepki gelmedi
​CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Bir basın mensubu Öztrak'a "CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek 'Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimizdir' açıklamasının nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

TEPKİ GÖSTEREMEDİ

"Bundan önce de defalarca ifade ettim. CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkan Vekilleri açıklar." diyen Öztrak, "Ben şimdi bu çerçevede görüşümüzü açıklıyorum; Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir. Diyarbakırlı kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu ve saygın vatandaşlarıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir
GÜNDEM
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir

CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek Diyarbakır'ı 'Kürdistan’ın bir şehri' ilan etti
OYNAT 00:26
CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek Diyarbakır'ı 'Kürdistan’ın bir şehri' ilan etti
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bakanlık vaat eden CHP yeni bir skandala imza attı. Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadesini kullandı.


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