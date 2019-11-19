Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan terörist yakalandı

Lice'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'da sorumlu seviyede olan gri kategorideki 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır" denildi.

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