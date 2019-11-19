Gündem Diyarbakırda PKKya yönelik operasyonda gri kategoride aranan terörist yakalandı
DİYARBAKIR

Diyarbakır son dakika haberleri... PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan terörist yakalandı

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA AA
Arşiv
Arşiv

Lice'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'da sorumlu seviyede olan gri kategorideki 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütüne yönelik, Diyarbakır Lice ilçesinde, İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK terör örgütünün sözde Amed eyaletinde sorumlu seviyede olan, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ile birlikte teröriste yardım ve yataklık eden 4 şahıs yakalanmıştır" denildi.

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