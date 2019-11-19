Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı teröristin, başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/qJxK3JamKV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2019

GÜNDEM Jandarma, emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi