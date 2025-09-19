Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır'da 3 ayrı noktada çıkan örtü yangını söndürüldü

Diyarbakır'da 3 ayrı noktada çıkan örtü yangını söndürüldü

16:0919/09/2025, Cuma
G: 19/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Diyarbakır'da korkutan yangın
Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'ın Lice ve Dicle ilçelerinin kırsalındaki 3 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Diyarbakır Lice'nin kırsal Çağdaş ve Uçarlı mahalleleri ile Dicle'nin kırsal Taşağıl Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangınları çıktı.

İhbar üzerine söz konusu bölgelere Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yangın çıkan alanlardaki soğutma çalışmaları devam ediyor.



#Dicle
#Diyarbakır
#Lice
#örtü yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İKM başvuru sonuçları açıklandı mı? CTE personel alımı İnfaz koruma memuru sonuç ekranı ve mülakat tarihleri