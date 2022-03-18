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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da anne dehşeti: Kocasına kızıp bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Kız bebeğin hayati tehlikesi sürerken, gözaltına alınan anne tartıştığı eşine kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Diyarbakırda anne dehşeti: Kocasına kızıp bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen bir yaşındaki çocuğun durumu ağır.

Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı.

DHA

Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu. N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

İhbarla hastaneye gelen polis ekipleri, N.E.'yi gözaltına aldı. N.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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Uyuşturucu bağımlısı şırıngayı boynuna sapladı: Boş arazi, meskenleri oldu
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Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde geçen hafta çalınan balkon demirleriyle gündeme gelen binanın kapatılmasının ardından burayı mesken tutan bağımlılar, bu kez de binanın karşısında bulunan boş araziyi kullanmaya başladı.
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Günün her saati araziye gelen bağımlılar, çevredekilere aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor. Mahalleli durumu polise bildirse de ekiplerin uyarısıyla dağıtılan bağımlılar, bir süre sonra geri dönüyor.
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Önceki akşam saatlerinde arazinin yanında bulunan siteye ait duvarın yanına gelen 3 kişi, görünmediklerini düşünerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanan gruba kısa süre sonra bir de kadın eklendi.
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Uyuşturucu kullanmaya devam eden grup, yolda yürüyenlere aldırış dahi etmedi. Bir süre sonra araziye bastonla yürüyen engelli bir kişi geldi. Taşların üzerine oturan kişi, bir elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırıngadaki uyuşturucuyu enjekte etti.
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Arazinin yanındaki parkta oynayan çocuklara aldırış etmeyen engelli kişi, uyuşturucuyu kullandıktan sonra alandan ayrıldı. Bağımlıların arazideki bazı taşların altına uyuşturucu madde sakladıkları ve bir sonraki gelişlerinde aynı noktadan aldıkları öğrenildi.
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Arazinin yanında bulunan sitedekiler ise durumdan şikayetçi. Site sakinleri, evlerinden ve çatılarından araziye gelen bağımlılara bağırarak, göndermeye çalışıyor. Birçok bağımlı ise getirdikleri yastık ve yorganlarla arazide yaşıyor.
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Arazi yanında bulunan sitede yaşayan ve bağımlılar yüzünden yürümeye dahi çekindiklerini söyleyen Volkan Ergün, \"Burası Antalya'nın merkezi noktası olarak konumlandırılabilinen bir alan. Birçok bağımlı hem burada kurdukları yataklarda yatıyor hem de uyuşturucu kullanıyor. Çocuklarımızın, eşlerimizin gözü önünde şırıngayla uyuşturucu kullanıyorlar. Çocuklarımız balkona dahi çıkamıyor, psikolojileri bozuluyor. Eşlerimiz buradan geçip yürüyerek bir yere gidemiyor. Can ve mal güvenliğimiz yok. Hiçbir şekilde önüne geçemedik. Tüm birimlere şikayette bulunduk. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz\" dedi.
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Çetin Karayar ise \"Burada birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Uyuşturucu kullanımı ve fuhuş ile ilgili yaşanan durumlar çok vahim. Burası turizmin başkenti Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Biz çocuklarımızı okula dahi gönderemiyoruz” diyerek sorunun çözülmesini istedi.
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Uyuşturucu bağımlısı şırıngayı boynuna sapladı: Boş arazi, meskenleri oldu
Antalya kent merkezindeki boş bir arazide bağımlıların gündüz vakti, çevredekilere ve parktaki çocuklara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullanması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Sokakta yürürken bile korktuklarını söyleyen mahalleli, polis gelince bu kişilerin uzaklaştığını, sonrasında geri döndüklerini kaydetti.

İzmir'de uyuşturucu bağımlıları korkutuyor: Binalardan şırıngalar çıkıyor
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İzmir'in en eski semtlerinden olan Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor.
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Metruk evlerle dolu olan semt, özellikle gece saatlerinde daha da korkunç oluyor.
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Binalarda şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekiyor.
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Damlacık semtinde yaşayanlar, yenilenmeyen evler nedeniyle semtin 'ucubeye' döndüğünü belirtip, sokağa çıkmaya korktuklarını söyledi.
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Vatandaşlardan Erkan Tenekeci, \"İpini koparan buraya geldi. Hava karardığı zaman sokaklardan inemezsiniz. Evlerde hapis kalıyoruz veya 3- 4 kişi bir araya gelip öyle dışarıya çıkıyoruz.​ Yoksa dışarıya çıkmamız mümkün değil. Uyuşturucu bağımlıları geliyor. Gasp olayları yaşıyoruz. Bize hiçbir şey yapmasalar bile insan tedirgin oluyor. Başka yere taşınmayı düşünüyoruz ama kendi evimiz, mecburen oturuyoruz. Kim ister bu çöplüğün içerisinde oturmak. Belediye hizmeti de yok. İzmir'in göbeğinde terk edilmiş bir yer. Çözümsüz bir yer\" dedi.
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Evlerinde misafir gelecekleri zaman oturdukları semtten dolayı utandıklarını dile getiren Aziz Kanat da \"Konak'ta oturuyoruz ama bir misafirimiz geldiği zaman hangi yoldan götürelim de insanlar buranın halini görmesinler diye uğraşıyoruz. İzmir'e burası hiç yakışmıyor. Harabe evlerde uyuşturucu bağımlıları gelip, kalıyor. Gece, hırsız girecek diye pencerelerimizi açamıyoruz. Çok tedirgin yaşıyoruz. Bir tane öğretmenevi var. Türkiye'nin her yerinden öğretmenler geliyor. Gece gelip, benim zilimi çalıyorlar. Yolun yukarısına kadar götürmemi istiyorlar. Geceyi bırakın gündüz bile tehlikeli. 12 yıldır burada oturuyorum. Burası hep böyleydi. Benden önce de burası böyleydi. İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızdan, Konak Belediye başkanımızdan rica ediyoruz bir an önce el atsınlar\" ifadelerini kullandı.
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Bir diğer vatandaş Hilmi Coşkun ise hasta olmasına rağmen evine hırsız gireceği korkusundan hastaneye gidemediğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: \"35-40 senedir burada yaşıyorum. Sesimizi kimse duymuyor. İzmir'in merkezinde oturuyoruz sözde. Belimde fıtığım var, ayakta duramıyorum. Eve hırsız girecek diye hastaneye gidemiyorum. 3 gün önce evime hırsız girdi. Hastaneye gitsem, bir hafta hastanede yatsam, eve döndüğümde evi bulamayacağım. Kapıları, pencereleri sökecekler. Köy bile buradan daha düzgündür.\"
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İzmir'de uyuşturucu bağımlıları korkutuyor: Binalardan şırıngalar çıkıyor
İzmir'in en eski semtlerinden Damlacık'taki metruk binalar, uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılıyor. Binalarda, şırıngalar ve alkol şişeleri dikkat çekerken, bölgede yaşayan vatandaşlar gündüz vakti sokakta yürümekten korktuklarını söyledi.


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