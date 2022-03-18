Diyarbakır'da anne dehşeti: Kocasına kızıp bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Evlerinde misafir gelecekleri zaman oturdukları semtten dolayı utandıklarını dile getiren Aziz Kanat da \"Konak'ta oturuyoruz ama bir misafirimiz geldiği zaman hangi yoldan götürelim de insanlar buranın halini görmesinler diye uğraşıyoruz. İzmir'e burası hiç yakışmıyor. Harabe evlerde uyuşturucu bağımlıları gelip, kalıyor. Gece, hırsız girecek diye pencerelerimizi açamıyoruz. Çok tedirgin yaşıyoruz. Bir tane öğretmenevi var. Türkiye'nin her yerinden öğretmenler geliyor. Gece gelip, benim zilimi çalıyorlar. Yolun yukarısına kadar götürmemi istiyorlar. Geceyi bırakın gündüz bile tehlikeli. 12 yıldır burada oturuyorum. Burası hep böyleydi. Benden önce de burası böyleydi. İzmir Büyükşehir Belediye başkanımızdan, Konak Belediye başkanımızdan rica ediyoruz bir an önce el atsınlar\" ifadelerini kullandı.