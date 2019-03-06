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ANKARA

Ankara haberleri: Suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Dizi çeken mafya liderine baskın: Sırları ortaya çıktı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Sabahın ilk saatlerinde il merkezi ve 18 ilçede organize suç örgütüne üye 241 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü lideri Kadir İ'nin cezaevinde olduğu ve daha önce FETÖ'cü polislerle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün FETÖ gibi hücre yapılanması kurduğu ve suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Ankara'da 3 bin 500 polisle suç örgütüne dev operasyon
Ankara'da 3 bin 500 polisle suç örgütüne dev operasyon

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği helikopter destekli operasyonda özel harekat polisleri ile narkotik köpekler de görev aldı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

OPERASYONUN MERKEZİ TARİHİ KALE MAHALLESİ OLDU

Ankara Emniyet Müdürlüğünden hareket eden polis ekiplerinin ilk merkezi Altındağ'da Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi Kale Mahallesi oldu.

Kale Mahallesi'nin etrafını saran polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Hava destekli operasyonda bir polis helikopteri de bölgedeki şüpheli araç ve kişilere karşı ekipleri uyardı.

DHA
Ankara'da yalanan şüpheliler.

Operasyonda çok sayıda şüpheli araç ve kişi durdurularak aranırken, belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün cezaevinde bulunan lideri Kadir İ'nin iki kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.

Bu arada eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar sokakları ve çok sayıda gecekondunun bulunduğu Kale Mahallesi'ne giriş ve çıkışların bundan sonra polis kontrolüyle olacağı bildirildi.

ÖRGÜTÜ CEZAEVİNDEN YÖNETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaklaşık bir yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bir bölümünü yöneten, yağma, tehdit, fuhşa aracılık etme ve yaralama gibi bir çok suça karışan örgütün liderliğini, cezaevinde bulunan Kadir İ'nin yaptığı belirlendi.

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İHA
Ankara'da narkotik operasyonu

Teknik ve fiziki takip neticesinde Kadir İ'nin çeşitli yollarla verdiği talimatlarla örgütü cezaevinden yönettiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne benzer olarak küçük hücreler şeklinde örgütlendiği, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile legal ekonomik faaliyetlerle para aklama görevlerini hiyerarşik yapısı içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN FETÖ/PDY MENSUBU POLİSLERLE İLİŞKİSİ ORTAYA

Yapılan araştırmalarda örgüt lideri Kadir İ. hakkında 2014 yılı içerisinde aktif olarak görev yapıp daha sonra FETÖ/PDY ile iltisakları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan emniyet görevlileri ile birlikte rüşvet, nitelikli hırsızlık ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarından adli işlem yapıldığı belirlendi.

DHA
Ankara'da narkotik operasyonu.

2018'de iki büyük operasyonla çökertilen "Ötleşler" ve "Arkaçlar" isimli suç örgütlerinden boşalan yeri doldurmaya çalışan örgütün uyuşturucu madde ticaretinde gizliliğe büyük önem verdiği, sokak satıcıları ve torbacı olarak görevlendirdiği örgüt üyelerinin araç giriş ve çıkışının zor olduğu gecekondu semtlerini tercih ettiği, uyuşturucu satışının yapıldığı bölgelerde gözcüler görevlendirdikleri bilgisine ulaşıldı.

SABIKASI OLMAYAN HASTA VE YAŞLI KADINLAR KULLANILIYOR

  • Örgütün uyuşturucu maddelerin saklanması için sabıkası olmayan hasta, yaşlı veya yalnız yaşayan kadınların evlerini para karşılığı kullandığı, uyuşturucu tezgahlarının bulunduğu gecekondu semtlerinde halka para yardımı yapmak suretiyle "mahalle dayanışması" havası yaratarak olası ihbarların önüne geçmeye çalıştığı ve anlaştıkları ticari taksi şoförleri aracılığıyla dikkat çekmeden uyuşturucu maddeleri kullanıcılara ulaştırdıkları belirlendi.

UYUŞTURUCU GELİRİYLE 4 GECE KULÜBÜ İŞLETİLİYOR

Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirle 4 gece kulübü işlettiği ve yeni eğlence mekanları satın almaya çalışarak bu sayede suç gelirinin aklanmasının yanı sıra sektörde söz sahibi olmaya çalıştıkları tespitinde bulunulurken, çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına teşvik ettikleri ve bu mekanlarda fuhşa aracılık ettikleri yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

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  • Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün uyuşturucu satışından elde ettiği gelirin aklanması amacıyla düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmeler açıldığı tespit edildi.

DOKTOR, SAĞLIK MEMURU VE ECZACIYLA İŞ BİRLİĞİ

Sentetik ve skunk adı verilen yeni nesil uyuşturucuları batı illerinden, esrar ve eroini ise doğu illerinden temin eden örgütün ayrıca reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları iş birliği içinde oldukları bir doktor, bir sağlık memuru ve iki eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle temin ederek fahiş fiyatlarla madde bağımlısı şahıslara sattıkları belirlendi.

DİZİ İŞİNE DE EL ATTILAR 'FRAGMAN' YAYINLADILAR

Polisin yaptığı soruşturmada örgütün faaliyetlerine ilişkin sıra dışı bilgilere de ulaşıldı.

Örgüt üyelerinin suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları öğrenildi.

Toplumdaki adalet duygusunu zedelemeye yönelik ifadelerin yer aldığı fragmana yönelik yasal yaptırımların uygulanması için ilgili birimler aracılığıyla girişimlerde bulunulacağı bildirildi.

ÖRGÜT İÇİNDE HİYERARŞİK DÜZEN VE CEZALANDIRMA

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hiyerarşik düzen içerisinde hareket ettiği, kendi içerisinde bir cezalandırma sisteminin olduğu öğrenilirken, bu kapsamda 27 Ağustos 2018'de örgüt liderinin kız arkadaşının azmettirmesi ile örgüt mensubu bir şahsın silahla yaralandığı tespit edildi.

Ayrıca örgüt mensuplarının husumetleri bulunan diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmaya girdikleri, 2 Ocak 2018'de "Ötleşler" olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada bir örgüt mensubunun öldüğü, buna karşılık söz konusu gruba ait Altındağ'daki bir kahvehanenin kundaklandığı belirlendi.

UYUŞTURUCU SATICILARINA GEÇİT VERİLMİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1,5 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu suçlarına karışan 15 bin 815 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan 3 bin 861 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, bin 705 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Söz konusu operasyonlarda ise 976 kilogram esrar, 201 kilogram eroin, 23 kilogram kokain, 450 bin ecstasy, 270 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Dizi çeken mafya liderine baskın: Sırları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 29
Title
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Sabahın ilk saatlerinde il merkezi ve 18 ilçede organize suç örgütüne üye 241 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü lideri Kadir İ'nin cezaevinde olduğu ve daha önce FETÖ'cü polislerle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün FETÖ gibi hücre yapılanması kurduğu ve suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren Mahalle adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları öğrenildi.
Title
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği helikopter destekli operasyonda özel harekat polisleri ile narkotik köpekler de görev aldı. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.
Title
Ankara Emniyet Müdürlüğünden hareket eden polis ekiplerinin ilk merkezi Altındağ'da Ankara Kalesi'nin de bulunduğu tarihi Kale Mahallesi oldu.
Title
Kale Mahallesi'nin etrafını saran polis ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Hava destekli operasyonda bir polis helikopteri de bölgedeki şüpheli araç ve kişilere karşı ekipleri uyardı.
Title
Operasyonda çok sayıda şüpheli araç ve kişi durdurularak aranırken, belirlenen adreslere giren ekipler çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Title
Gözaltına alınanlar arasında örgütün cezaevinde bulunan lideri Kadir İ'nin iki kardeşinin de bulunduğu öğrenildi.
Title
Bu arada eski Ankara evleri, sur duvarları ile çevrili dar sokakları ve çok sayıda gecekondunun bulunduğu Kale Mahallesi'ne giriş ve çıkışların bundan sonra polis kontrolüyle olacağı bildirildi.
Title
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaklaşık bir yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bir bölümünü yöneten, yağma, tehdit, fuhşa aracılık etme ve yaralama gibi bir çok suça karışan örgütün liderliğini, cezaevinde bulunan Kadir İ'nin yaptığı belirlendi.
Title
Teknik ve fiziki takip neticesinde Kadir İ'nin çeşitli yollarla verdiği talimatlarla örgütü cezaevinden yönettiği, FETÖPDY Silahlı Terör Örgütüne benzer olarak küçük hücreler şeklinde örgütlendiği, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile legal ekonomik faaliyetlerle para aklama görevlerini hiyerarşik yapısı içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi.
Title
Yapılan araştırmalarda örgüt lideri Kadir İ. hakkında 2014 yılı içerisinde aktif olarak görev yapıp daha sonra FETÖPDY ile iltisakları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan emniyet görevlileri ile birlikte rüşvet, nitelikli hırsızlık ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarından adli işlem yapıldığı belirlendi.
Title
2018'de iki büyük operasyonla çökertilen Ötleşler ve Arkaçlar isimli suç örgütlerinden boşalan yeri doldurmaya çalışan örgütün uyuşturucu madde ticaretinde gizliliğe büyük önem verdiği, sokak satıcıları ve torbacı olarak görevlendirdiği örgüt üyelerinin araç giriş ve çıkışının zor olduğu gecekondu semtlerini tercih ettiği, uyuşturucu satışının yapıldığı bölgelerde gözcüler görevlendirdikleri bilgisine ulaşıldı.
Title
Örgütün uyuşturucu maddelerin saklanması için sabıkası olmayan hasta, yaşlı veya yalnız yaşayan kadınların evlerini para karşılığı kullandığı, uyuşturucu tezgahlarının bulunduğu gecekondu semtlerinde halka para yardımı yapmak suretiyle mahalle dayanışması havası yaratarak olası ihbarların önüne geçmeye çalıştığı ve anlaştıkları ticari taksi şoförleri aracılığıyla dikkat çekmeden uyuşturucu maddeleri kullanıcılara ulaştırdıkları belirlendi.
Title
Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirle 4 gece kulübü işlettiği ve yeni eğlence mekanları satın almaya çalışarak bu sayede suç gelirinin aklanmasının yanı sıra sektörde söz sahibi olmaya çalıştıkları tespitinde bulunulurken, çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına teşvik ettikleri ve bu mekanlarda fuhşa aracılık ettikleri yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı.
Title
Aylık geliri 2 milyon lirayı bulan örgütün uyuşturucu satışından elde ettiği gelirin aklanması amacıyla düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmeler açıldığı tespit edildi.
Title
Sentetik ve skunk adı verilen yeni nesil uyuşturucuları batı illerinden, esrar ve eroini ise doğu illerinden temin eden örgütün ayrıca reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları iş birliği içinde oldukları bir doktor, bir sağlık memuru ve iki eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle temin ederek fahiş fiyatlarla madde bağımlısı şahıslara sattıkları belirlendi.
Title
Polisin yaptığı soruşturmada örgütün faaliyetlerine ilişkin sıra dışı bilgilere de ulaşıldı.
Title
Örgüt üyelerinin suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren Mahalle adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları öğrenildi.
Title
Toplumdaki adalet duygusunu zedelemeye yönelik ifadelerin yer aldığı fragmana yönelik yasal yaptırımların uygulanması için ilgili birimler aracılığıyla girişimlerde bulunulacağı bildirildi.
Title
Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hiyerarşik düzen içerisinde hareket ettiği, kendi içerisinde bir cezalandırma sisteminin olduğu öğrenilirken, bu kapsamda 27 Ağustos 2018'de örgüt liderinin kız arkadaşının azmettirmesi ile örgüt mensubu bir şahsın silahla yaralandığı tespit edildi.
Title
Ayrıca örgüt mensuplarının husumetleri bulunan diğer suç örgütleri ile silahlı çatışmaya girdikleri, 2 Ocak 2018'de Ötleşler olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada bir örgüt mensubunun öldüğü, buna karşılık söz konusu gruba ait Altındağ'daki bir kahvehanenin kundaklandığı belirlendi.
Title
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1,5 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu suçlarına karışan 15 bin 815 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan 3 bin 861 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, bin 705 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Title
Söz konusu operasyonlarda ise 976 kilogram esrar, 201 kilogram eroin, 23 kilogram kokain, 450 bin ecstasy, 270 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Title
Ankara'da narkotik operasyonundan görüntüler...
Title
Ankara'da narkotik operasyonundan görüntüler...
Title
Ankara'da narkotik operasyonundan görüntüler...
Title
Ankara'da narkotik operasyonundan görüntüler...
Title
Ankara'da narkotik operasyonundan görüntüler...
Title
Ankara'da narkotik operasyonundan görüntüler...
Title
Ankara'da narkotik operasyonundan görüntüler...
Dizi çeken mafya liderine baskın: Sırları ortaya çıktı
Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 1 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine “Kale" adında hava destekli operasyon düzenlendi.


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Dizi çeken mafya liderine baskın: Sırları ortaya çıktı
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Dizi çeken mafya liderine baskın: Sırları ortaya çıktı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Sabahın ilk saatlerinde il merkezi ve 18 ilçede organize suç örgütüne üye 241 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü lideri Kadir İ'nin cezaevinde olduğu ve daha önce FETÖ'cü polislerle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün FETÖ gibi hücre yapılanması kurduğu ve suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları öğrenildi.

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