Doğu Anadolu Bölgesi’nde Z kuşağı ne istiyor: Gençler sordu AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas cevapladı

Erciş’e girişi sırasında binlerce kişinin karşıladığı görüntülerle gündeme gelen AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerle bir araya geldi. Lise ve üniversite öğrencisi gençlerin sorularını cevaplayan, isteklerini not alan Arvas, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarının merkezinde gençlerin olacağını söyledi.





Geleceğe güvenle bakıyoruz









Gençlerin her şeyin farkında olduğunu, ülkeye yapılan hizmetleri, terör bittikçe artan yatırımları, oluşan huzur ortamını çok iyi gördüklerini ifade eden Milletvekili Arvas; “Gençlerimizle her bir araya gelişimizde geleceğe daha güvenle ve umutla bakıyoruz. Çünkü onlar ülkemizi daha ileriye götürecek donamına ve birikime sahipler. Türkiye’nin geçmişini de bugününü de çok iyi biliyorlar. Yatırımların hayatlarına olan olumlu etkilerini hissediyorlar. Ne istediklerini de çok iyi biliyorlar” dedi.





Van’a kazandırılan gençlik ve spor yatırımları ile ilgili bilgi veren Milletvekili Abdulahat Arvas; “5 sene içinde her ilçemize spor tesisi kazandırdık. Olimpik yüzme havuzları, statlar, rafting parkurları, gençlik merkezleri, spor salonları açtık. Sadece 2 yıl içinde tam 50 tane halı saha hizmete girdi. Van’ı Z-kütüphaneler ile donatıyoruz. Okullarımıza kütüphaneler kuruyoruz” diye konuştu.





Gençlere, “Senin yerin benim yanım” diye seslenen Abdulahat Arvas şunları söyledi; “Gençlerimize yeni dönemde yapacağımız hizmetleri, onlar için hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlattık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gençlerimize çok güzel müjdeler verdi. Üniversiteli gençlerimiz için «Gençlik Kartı» uygulamasını başlatacağız. Bu karta sahip olan gençlerimize tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkanı getireceğiz. Bütün üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ikramiye vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere gençlere ÖTV'siz telefon ve tablet satışı yapılması için talimat verdi.”





Hizmetlerini anlattı





Son 5 yıllık sürede Van’a yapılan hizmetleri, kazandırılan yatırımları ve başlayan projeleri anlatan bir belgesel film ve 200 sayfalık kitap hazırlayan Milletvekili Abdulahat Arvas; “Gerek hazırladığımız belgesel, gerek kitap ile aslında milletimize hesap verdik. Neler yaptığımızı anlattık. Çünkü biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Van’a verdiğimiz her sözü yerine getirmenin gururu ile alnımız ak şekilde hemşerilerimizin, gençlerimizin karşısına çıkıyoruz” diye konuştu.





Erciş'te on binler karşıladı









Milletvekili Abdulahat Arvas onlarca yatırımın kazandırıldığı Erciş ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. On binlerce Ercişlinin bağrına bastığı Abdulahat Arvas; “AK Parti’ye ve şahsıma gösterilen teveccüh milletimizin hizmete, çalışana verdiği değeri, huzur ve güven ortamına verdiği önemi gösterdi” dedi.



