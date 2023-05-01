AK Parti İstanbul milletvekili adayları işçilerle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da sendika temsilcileri ve üyelerine yönelik düzenlenen toplantıya katıldı. İhracat rakamlarının artmasında, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler içerisinde olmasında işçinin kutsal alın teri olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu kadar büyük projelerin hızlı bitmesi, dünyanın en mega işlerinin yapılması o Türk işçisinin emekleri üzerinden oldu. Biz onun kıymetini çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.