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Seçim

AK Parti İstanbul milletvekili adayları işçilerle buluştu

AK Parti İstanbul milletvekili adayları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kentin farklı noktalarında işçilerle bir araya geldi. Kartal'da taksici esnafıyla sohbet eden İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Aydoğan Ahıakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

23:52 . 1/05/2023 Pazartesi
AA
AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Aydoğan Ahıakan, taksici esnafıyla görüştü.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Aydoğan Ahıakan, taksici esnafıyla görüştü.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları, işçilerle buluştu. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Ramazan Arkan, Esenyurt'ta sanayi sitesi esnafını ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Arkan, sorunların çözüme kavuşturulması için çalışma yapacaklarını belirtti.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Ebru Saraçoğlu da Ümraniye'de esnaf ve pazarcıları ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Eyüpsultan'da işçi ve esnafı ziyaret eden AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Demir, bayramlarını kutladığı vatandaşların sorunlarını dinledi.

Fatih'te kağıt toplayıcılarıyla bir araya gelen AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları Orhan Narin ve Emre Ustaosmanoğlu da emekçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

AK Parti 2'nci Bölge Milletvekili adayı Ahmet Hamdi Çamlı ise Sultangazi'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kartal'da taksici esnafıyla bir araya gelen İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Aydoğan Ahıakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Taksici esnafıyla sohbet eden Ahıakan, taksici esnafına yönelik yürütülen çalışmaları ve gelecek dönemde yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.



#AK Parti
#İstanbul
#1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
#İşçiler
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