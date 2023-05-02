|
Gündem

AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının "silah dağıttığı" iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, sosyal medyadan "silah dağıttıkları" yönündeki asılsız paylaşımlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığının silah dağıttığına yönelik sosyal medyada iddialarda bulunan kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle gözaltı kararı verdi.

13:22 . 2/05/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Alınan bilgiye göre, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile yönetim kurulu üyeleri, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının silah dağıttığı" yönündeki paylaşımlara ilişkin harekete geçti.

Muhammed Cem Çekerek ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu paylaşımlara ilişkin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

  • Çekerek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
    "Google'dan yürütme listemize bakıp rastgele isimler seçip deli saçması iftiralar atan bu şahısla ilgili hukuki süreci başlatıyoruz. Akıl sağlığı yerindeyse ceza alması için elimizden geleni yapacağız
    " ifadesini kullandı.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz Ö. isimli kullanıcının Twitter'daki "AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı silah dağıtımı yapıyormuş" şeklindeki paylaşımı üzerine harekete geçti.

Şüpheli Yavuz Ö. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatan savcılık, şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


#AK Parti İstanbul Gençlik Kolları
#İstanbul
#AK Parti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.