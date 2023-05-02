AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının "silah dağıttığı" iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetlerinin konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan oldu. İnan, AK Parti’nin son 8 aydır gençler arasında birinci parti olduğunu belirterek “Karşı tarafın söylemlerinin altı boş, hiçbir bilimsel araştırmaya dayanmıyor” dedi. Seçim tarihinin 14 Mayıs’a çekilmesi konusunda da değerlendirmede bulunan İnan “Meral Hanım Mayıslar bizimdir demişti, ne oldu da Mayıslar kötü oldu?'' diye sordu.