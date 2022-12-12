Gündem Doğu Anadoluda kar ve soğuk hava etkili oldu
ERZURUM

Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oldu

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu. Bazı vatandaşlar araçları ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

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Haber Merkezi AA
Doğu Anadoluda kar ve soğuk hava etkili oldu
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Erzurum'da yollarda buzlanma oluştu.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, park ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı.

Bazı vatandaşlar araçları ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yollarda buzlanma oluştu.

AA

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 17 santimetre ölçüldü.

Kars

Kars'ta aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerde etkisini arttırıyor.

AA

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, soğuk hava nedeniyle de bitkiler, ağaçlar kırağı kapladı.

AA

Sarıkamış'ta da sarıçam ormanları karla beyaza büründü, bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu, bazı dereler buzla kaplandı.

İlçe sakinlerinden Süleyman Koç, karın aralıklarla etkisini gösterdiğini belirterek, "Kış bu yıl geç geldi. Kar yağışı devam ediyor. İnşallah bereketli güzel bir sezon geçiririz." dedi.

AA

Ardahan

Yüksek kesimlerinde yer yer sisin etkili olduğu Ardahan'da ise kısa süreli yağan kar etrafı beyaza bürüdü.

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