Doğum izni 24 hafta

Doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kamu ve özel sektörde çalışan anneler için izin süresi doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte izin süresi, kapsam ve başvuru şartları da netleşti.





1-Doğum izni süresi ne kadar oldu?

Yeni düzenlemeyle doğum izni, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.





2- En kritik değişiklik ne?

Doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya yükseltildi. Böylece annelerin bebekleriyle daha uzun süre kalabilmesi sağlandı.





3- 8 haftalık ilave doğum izni kimleri kapsıyor?

1 Nisan 2026 itibarıyla bebeği 24 haftadan küçük olan ve doğum izni sona ermiş anneler de 8 haftalık ilave izinden yararlanabilecek.





4- Hangi tarihten sonra doğum yapanlar kapsama giriyor?

1 Nisan 2026’dan geriye doğru 24 hafta hesaplandığında, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler düzenleme kapsamında yer alıyor.





5- Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Ek izinden yararlanmak isteyenlerin 10 iş günü içinde kurumlarına yazılı başvuru yapması gerekiyor. Süre içinde başvuru yapılmazsa hak kaybedilecek. Kamu çalışanları başvurularını bağlı bulundukları kurumun personel birimlerine iletirken, özel sektör çalışanları işverenlerine veya insan kaynakları birimlerine başvuracak.





6- Babalık izninde ne değişti?

Babalık izni süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı.





7- Evlat edinen ve koruyucu ailelere hak var mı?

Üç yaş altı çocuk evlat edinen kadınlara analık iznine benzer haklar tanınacak. Bu izin, çocuğun fiilen aileye teslim edildiği tarihten itibaren başlayacak. Böylece biyolojik doğum ile evlat edinme arasında hak kaybı oluşmasının önüne geçilecek. Koruyucu aile olanlara ise çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin verilecek.





8- Düzenlemenin amacı ne?

Anne ve çocuk sağlığını korumak, doğum sonrası bakım süresini artırmak ve aile bütünlüğünü güçlendirmek. Ayrıca babaların da sürece daha aktif katılımı amaçlanıyor.





HEDEF İŞTEN KOPUŞU AZALTMAK

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının arkasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu iş birliğinde hazırlanan araştırma yer alıyor. “Doğum Sonrası Kadınların İşgücü Piyasası Geçişleri (2016-2025)” çalışması, yaklaşık 1,4 milyon kadını inceleyerek dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Buna göre kadınların %3,7’si doğumdan sonraki ilk ayda, %39,9’u ilk 6 ayda, %56,5’i ise 12 ay içinde işten ayrılıyor.







