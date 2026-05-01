Yeni düzenleme Resmi Gazete’de: Doğum izni 24 haftaya çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile doğum izni sürelerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Kanun kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104’üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesinde yer alan “doğumdan sonra sekiz hafta” ibaresi “doğumdan sonra onaltı hafta” şeklinde değiştirildi. Aynı düzenleme ile “toplam onaltı hafta” ibaresi “toplam yirmidört hafta” olarak güncellendi.

Benzer şekilde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer alan analık sigortası hükümlerinde de değişikliğe gidilerek doğumdan sonraki süre 16 hafta olarak yeniden belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve Jandarma Teşkilat Kanunu’nda da analık izin süreleri aynı doğrultuda düzenlenerek toplam sürenin 24 hafta olması sağlandı.

Doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarıldı

Yapılan değişiklikle doğumdan önceki sekiz haftalık izin süresi korunurken, doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarıldı ve toplam analık izni süresi 24 hafta olarak belirlendi. Ayrıca ilgili maddelerde yer alan bazı süreler de üç haftadan iki haftaya indirildi.

Kanunda ayrıca, bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan memur ve işçilere, çocuğun tesliminden sonra talep etmeleri halinde 10 gün izin verilmesine ilişkin hüküm eklendi.

İzin süresi dolmuşlar için talep

Geçici madde kapsamında ise, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut analık izni süresi dolmuş ancak 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumdan itibaren 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan personele, yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde talepte bulunmaları halinde 8 hafta ilave analık izni verileceği hüküm altına alındı.

Kanunun analık izni sürelerine ilişkin maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, bazı diğer maddelerin yürürlüğe girişinin 6 ay sonra olacağı belirtildi.








