Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Doktorluktan ihraç edilen kadın köy evindeki saklandığı gizli bölmede yakalandı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Doktorluktan ihraç edilen kadın köy evindeki saklandığı gizli bölmede yakalandı

Elazığ’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve doktorluktan ihraç edilen kadın şüpheli, jandarma ekipleri tarafından köy evinde saklandığı gizli odada yakalandı.

Haber Merkezi AA
FETÖ üyesi kadın doktor A.İ.
FETÖ üyesi kadın doktor A.İ.

Elazığ'da "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçundan aranan kadın zanlı, köyde saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.

AA
Merdiven altı gizli odada yakalanan A.İ.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ şüphelisi A.İ'nin merkeze bağlı Örençay köyündeki evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, A.İ'yi merdiven altındaki küçük delikten girilen gizli bölmede yakaladı.
  • A.İ'nin Elazığ'da aile hekimi olarak çalışırken silahlı terör örgütü üyeliğinden 2016 yılında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Bir yıllık teğmene FETÖ gözaltısı
GÜNDEM
Bir yıllık teğmene FETÖ gözaltısı

FETÖ’ye bel bağlamış: Erdoğan gidecek Gülen gelecek!
GÜNDEM
FETÖ’ye bel bağlamış: Erdoğan gidecek Gülen gelecek!
Abone Ol Google News
Salgın ciddiyetini koruyor

Salgın ciddiyetini koruyor

​Bakan Koca'dan dünkü verilerden sonra bir kez daha uyardı.
Anne kızın feci ölümü

Anne kızın feci ölümü

Hamile kadın tandıra düşen kızını kurtarmak isterken tandıra düştü.
Köy evindeki gizli bölmede yakalandı

Kadın doktor merdiven altına yapılan gizli odadan çıktı.

​Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

​Bir milyon ödüllü terörist dahil 3 terörist etkisizleştirildi.

İşini kurmak isteyenler için hibe desteği 65 bin TL'ye çıkarıldı.

İşçi ücretinin ödendiği ​tanık anlatımlarıyla ispatlanamayacak.
İşte Ayasofya'nın tapusu

İşte Ayasofya'nın tapusu

​Yeni Şafak o salona girdi.
Şanlıurfa ve <br>Diyarbakır'da toplanıyor

Şanlıurfa ve
Diyarbakır'da toplanıyor

​Yılda 10 bin doz akrep 2 bin doz yılan panzehiri üretiliyor.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​İngiltere'de ırkçılar sokağa indi.

​Bilim Kurulu üyesinden koronayı yenenler için çarpıcı uyarı.

​Bilim Kurulu üyesinden korona için önemli uyarı.
Onun gibi <br>10 tane bulurum

Onun gibi
10 tane bulurum

Beşiktaşlı yıldız için dikkati çeken yorum.

​Koronavirüsün çıkış noktasından korkutan sonuç.

​Aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü.

Tepki çeken hareketi için açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.