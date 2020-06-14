Doktorluktan ihraç edilen kadın köy evindeki saklandığı gizli bölmede yakalandı

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İzmir'de çevre katliamı yapan firma cezasız kalmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir alana dökülen hafriyat atıkları ile ilgili başlattığı incelemenin ardından ilgili firmaya, 265 bin 497 lira ceza uyguladı.