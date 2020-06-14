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İSTANBUL

FETÖ’ye bel bağlamış: Erdoğan gidecek Gülen gelecek!

Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması bitti. Davada tanık olan M.E., Mansimov’un 15 Temmuz’dan 2 hafta önce hükümeti kastederek “Bunların hepsi gelip geçici, Hocaefendi gelecek” dediğini anlattı. Benzer bir tanıklığı A.Ç. de yaptı: 2015 yılı başında Mansimov, o dönem Başbakan olan Erdoğan ile ilgili olarak “Erdoğan çok geçmeden gidecek” dedi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Mübariz Mansimov
Mübariz Mansimov

Mart ayında gözaltına alınıp tutuklanan Azerbaycanlı iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Mansimov’un ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 26 sayfalık iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Hazırlanan iddianameye, tanık ifadelerine göre Mansimov’un özellikle 15 Temmuz darbe girişimi öncesi söylediği iddia edilen sözler damga vurdu.

DARBEDEN 2 HAFTA ÖNCE KEHANET

M.E isimli tanık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeye göre Mansimov, 15 Temmuz darbe girişiminden bir iki hafta önce ofisteyken, “Bunların hepsi gelip geçici Hoca Efendi gelecek’ diyerek elini kalbine götürerek birkaç kez vurdu. M.E ifadesinde, “Yani kalpten istercesine temennide bulunurcasına konuştu. Bu sözleri şirket ofisinde bir avukatla konuşurken söyledi. Kısa bir süre sonra darbe girişimi olduğunu anlayınca Mansimov’un bir şeylere vakıf olabileceğini düşünerek şirketten ayrıldım” dedi.

“FETÖ GELECEK” DEMİŞ

İfadesine başvurulan bir başka tanık A.Ç ise 2014 sonu 2015 yılı başında Palmali şirketinin hemen hemen tüm üst düzey yöneticilerinin Rusya’nın Rostov şehrindeki Palmali şirketinin ziyaretinde yaşananları savcılıkla paylaştı. A.Ç, “Akşam yemeği için bir restorana gidildi. Yemek esnasında Mansimov, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, ‘Erdoğan çok geçmeden gidecek’ diyerek FETÖ elebaşını kastederek, ‘Hoca Efendi gelecek’ şeklinde beyanda bulunmuştu” dedi.

GÜLEN’İN TAKKE VE PİJAMASINI ALDI

A.Ç ifadesinde firari durumda bulunan örgüt yöneticisi İhsan Kalkavan’ın Mansimov’la birlikte FETÖ elebaşını ziyaret ettiklerinin, Mansimov’a örgütsel bir ritüel olarak, Gülen’in pijaması ve takkesinin hediye edildiğini aktardı. A.Ç ifadesinde, bu hediyelerin daha sonra Mansimov’un şirketinin girişindeki Denizcilik Müzesi’nde sergilediğini bildiğini aktardı. Savcılık bu ifadeler doğrultusunda Mansimov’un örgütsel aidiyeti yükseltmek maksadıyla örgüt elebaşı tarafından kendisine bir kısım nesne verilen aidiyeti yüksek örgüt elemanlarından bir tanesi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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