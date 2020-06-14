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ANKARA

Bir yıllık teğmene FETÖ gözaltısı

Eskişehir’de deşifre olan, hala aktif görevde bulunan FETÖ’cü 6 subay ve astsubay ile 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Muvazzaflar arasında en dikkat çeken ise şüpheli havacı hukuk teğmen P.Ö. oldu. P.Ö.’nün, geçen yıl Hava Kuvvetleri’ne katılan yeni mezun bir subay olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir’de yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. İki şüpheli ise adresinde bulunamadı. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.
Eskişehir’de yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalandı. İki şüpheli ise adresinde bulunamadı. Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki en kritik merkezlerden olan Eskişehir'de kriptoların tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak, bir yıl önce göreve başlayan hava hukuk teğmen ve Diyarbakır'da havacı yüzbaşı ile Kıbrıs'ta görevli astsubayın aralarında bulunduğu 6 muvazzaf asker deşifre edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'daki kripto yapılanmasına ağır darbe vurulan FETÖ'nün, 'Hava Kuvvetleri' yapılanmasındaki en önemli merkezlerinden biri de bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nın bulunduğu Eskişehir'di. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kripto yapılanmasına yönelik bugüne kadar birçok operasyon düzenlendi. Ayrıca FETÖ'nün TSK'daki haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefondan irtibat sağlayan örgüt mensuplarını ilk açığa çıkaran iller arasında yer alan Eskişehir'de, kripto örgüt mensuplarının tespitine yönelik titiz bir çalışma yürütülüyor.

6 MUVAZZAF DEŞİFRE

Eskişehir Emniyeti Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince son olarak hala aktif görevde bulunan FETÖ'cü 6 subay ve astsubay deşifre edildi. Eskişehir Başsavcılığı’nca 6 muvazzaf askerle birlikte 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir polisi, 10 Haziran günü 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si adreslerinde bulunamadı.

BİR YIL ÖNCE TSK'YA GİRDİ

Alınan bilgiye göre, şüphelilerden birinin mahrem imam olduğu tespit edildi. Şüphelinin FETÖ kuruluşlarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin arasında ayrıca sözleşmesi feshedilen eski üsteğmen ile 15 Temmuz sonrası kapatılan eski Deniz Harp Okulu öğrencisinin de bulunduğu belirtildi. Muvazaf askerler arasında en dikkat çeken şüpheli havacı hukuk teğmen P.Ö. oldu. Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli P.Ö.'nün, geçen yıl Hava Kuvvetlerine katılan yeni mezun bir subay olduğu belirtildi.

DİYARBAKIRÜSSÜ'NDE GÖREV!

Yine şüpheliler arasında yüzbaşı rütbesinde de bir asker bulunuyor. Şüpheli M.U.'nun, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nde görev yaptığı kaydedildi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapan astsubay rütbesindeki M.K. ile Kayseri, Şırnak ve Gaziantep'te görev yapan üç astsubay da şüpheli listesinde.

KIBRIS'TAN GETİRİLDİ

Şüpheli M.K. Kıbrıs'tan gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilirken, muvazzaf askerlerden sadece yurt dışında bulunan yüzbaşı M.U.'nun yakalanamadığı belirtildi. Bu arada, gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisinin itirafçı olduğu öğrenildi.

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