Dolandırıcıların yeni yöntemi: İsim analizi tüccarlığı!

Dolandıranlar, bu kez isim analizi ile vatandaşın cebine göz dikti.

Sosyal medya üzerinde yapılan dolandırıcılık her gün farklı bir boyut kazanıyor. Fal, çakra açma, bilinçaltı temizliği gibi adlandırmalarla vatandaşları dolandıranlar, bu kez isim analizi ile vatandaşın cebine göz dikti. Kendilerini ‘enerji analisti’, ‘akrofonolog’, ‘isim analisti’ gibi adlarla pazarlayan tacirlerinin hepsi benzer yöntemlere başvuruyor. Kendilerine başvuranlardan isim, soy isim, anne adı ve doğum tarihi isteyen sözde analistler, bu bilgilere bakarak gelecekte yakalanabilecekleri hastalıkları, başlarına gelebilecek kötü olayları, evleneceği tarihi, varsa büyüleri bozduğunu iddia ediyor.

KANSER HASTASINA EK TEDAVİ YAPIYORMUŞ!

Bazıları sadece sözde isim enerjisi çıkararak kanser hastalarına frekans yoluyla ek tedavi uyguladığını öne süren dolandırıcılar, daha fazla para kazanmak için her yolu deniyor. Evli çiftlerin isim haritalarından yola çıkarak, doğacak çocuklarına isim hazırlıyor. Özel olarak hazırlanan bu ismin çocuğun enerjisini yükselttiği, başına gelecek kötü olayları aşma gücü verdiğini ileri sürüyor. Hayatta başarısız olan vatandaşlara ise para karşılığında ön isim satılıyor. Kendini analist diye pazarlayanların tarifesi ise kişiye göre değişiyor. Analistlerin aldıkları ücretler 5 bin liradan başlayıp 20 bin euroya kadar çıkıyor.

ÖNCE DEKONT SONRA RANDEVU

Çoğu randevu sistemi ile çalışıyor. Önce irtibata geçip para ödeniyor, dekont iletildikten sonra randevu oluşturuluyor. Bazı analistler 30 lira tutarında SMS ile isim analizi yapıyor, eğer isim önerirse tarife 10 bin TL’yi aşıyor. Bu umut tüccarlarının mağdur ettiği onlarca vatandaş var. Güvenilir TV programlarına çıkan, kitap yazmış bu analistler, milyonlarca para kazanıyor. Bazı analistler, 30 lira tutarında SMS ile isim analizi yapıyor, eğer isim önerisi istenirse tarife 10 bin TL’yi aşıyor.

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Bünyamin Ayhan

Duygu sömürüsü yapılıyor

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bünyamin Ayhan, isim analisti, yaşam koçluğu, yıldız falı gibi adlandırmaların suiistimale açık olduğunu söyledi. Ayhan şunları kaydetti:

“Fal, büyü, astroloji gibi olgular tarih boyunca hep kullanıldı ve bundan sonra da kullanılmaya devam ediliyor. İslam öncesi bu olgular rutin içinde değerlendirilirken, İslam’la birlikte bu tutum ve davranışlar inanç ve toplumsal hayatın dışına itiliyor. Fakat diğer bir taraftan bu uygulamalar farklı şekiller alarak masumane veya farklı adlar altında kurumsallaşarak insanların güvenini kazanarak, var olmaya devam ediyorlar. Şüphesiz bu noktada insanın inanma ihtiyacı öne çıkıyor. İnanma ve bağlanma, sağlıklı bir şekilde yönetilemez ve kurumsallaşamazsa içeriği her türden metafizik olgu ile dolduruluyor. Sorgulama ve denetim olmadan herkesin hakkında söz söyleyebileceği alanlar olan bu durumlar (isim analisti, yaşam koçluğu, yıldız falı) suistimale açıktır. Bunun önüne geçebilmek için, farkındalık oluşturmak gerekir" dedi.

Uzman Klinik Psikolog Çağrı Akyol Çevirir, isim analistleriyle ilgili şunları ifade etti:

"Tutunacak bir şeyler bulamayan kişiler çareyi umut tacirlerinde buluyor. Enerji yükseltmek, fal bakmak, büyü yaptırmak umutsuz insanların bir çıkış yöntemi olabiliyor. İnsanlar kendilerine iyi gelecek mutluluğu huzuru dışarda değil, kendi benliklerinde aramalı ve bu tarz tüccarlara para kaptırmamalıdır.''

Çağrı Akyol Çevirir

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